3 إصابات بينها خطيرة جرا شجار بالشيخ دنون

خلال الشجار، أصيب شابان يبلغان من العمر 18 و25 عاما، بينما أصيب رجل آخر يبلغ من العمر 64 عاما بجروح متوسطة في الحادث.

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء شجار تخلله إطلاق نار في بلدة الشيخ دنون قرب حيفا، فجر اليوم الأربعاء.

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وخلال الشجار، أصيب شابان يبلغان من العمر 18 و25 عاما، بينما أصيب رجل آخر يبلغ من العمر 64 عاما بجروح متوسطة في الحادث.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن إصابات في بلدة الشيخ دنون، وعلى الفور هرع طاقم طبي من مركز الإسعاف حيان، وقدم الإسعافات الميدانية إلى 3 جرحى، ونقلهم على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الشجار، لكن دون أن تعلن أن تنفيذ أي اعتقالات.

221 جريمة قتل بالمجتمع العربي خلال 2024

وسجل في العام 2024 ارتكاب 221 جريمة قتل في مناطق 48، مقابل 222 جريمة خلال العام الماضي 2023.

وتتصدر منطقة الجليل أعداد ضحايا العنف والجريمة للعام الثاني على التوالي بواقع 107 ضحايا، تليها منطقة المركز 93 ضحية، ثم النقب 28 ضحية.

ووفق المعطيات، فإن 5% من الضحايا أطفال وقاصرون تحت 17 عامًا، 18% بين أعمار 18-24، و46% بين أعمار 25-39.

و9% من الضحايا نساء (22 امرأة وطفلة) مقابل 16 العام الماضي (ارتفاع بـ37.5%)، و11 ضحية عام 2022 (ارتفاع بـ 100%).