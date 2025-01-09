رهط: تشييع جثمان يوسف الزيادنة بعد إعادته من غزة

شارك المئات من رهط والنقب في مراسم تشييع جثمان يوسف الزيادنة الذي كان محتجزا في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسط تضارب حول مصير ابنه حمزة الذي نعته العائلة أيضا.

شيع حشد من أهالي رهط ومنطقة النقب اليوم، الخميس، جثمان يوسف الزيادنة بعد إعادته من قطاع غزة، وذلك بعد العثور عليه الثلاثاء وسط تضارب حول مصير ابنه حمزة الزيادنة الذي نعته العائلة أيضا.

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وانطلقت مراسم الجنازة من منزل العائلة في رهط، ووري جثمان الفقيد الثرى في المقبرة الإسلامية الزيادنة أم نميلة.

وشهدت رهط اليوم حداد شمل كافة المرافق الحياتية في المدينة باستثناء جهاز التربية والتعليم.

حمزة ووالده يوسف الزيادنة

وكانت عائلة الفقيد قد أعلنت مساء الأربعاء أنها تلقت إخطارا رسميا يفيد بالعثور على جثتي يوسف ونجله حمزة في غزة، وإعادتهما إلى إسرائيل، وذلك وسط تضارب في البيانات الصادرة عن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من جهة والجيش من جهة أخرى، إذ أعلن الأخير إعادة جثة يوسف والعثور على أدلة مرتبطة بحمزة.

وكان يوسف وحمزة الزيادنة قد احتجزا في عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 التي نفذتها حركة حماس مستهدفة مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في "غلاف غزة"، وذلك خلال عملهما بإحدى البلدات في المنطقة.

وكانت الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قد شملت الشقيقين عائشة (17 عاما) وبلال (18 عاما) الزيادنة وهما نجلا يوسف وشقيقا حمزة.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، أن قواته بالتعاون مع الشاباك تمكنت من تحديد موقع واستعادة جثمان يوسف الزيادنة من نفق في رفح جنوبي قطاع غزة أول من أمس الثلاثاء، مضيفا أنه خلال عملية استعادة الجثمان "عثر على أدلة ترتبط بنجله حمزة الزيادنة تثير مخاوف كبيرة بشأن مصيره".