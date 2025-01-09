مصرع وسام حمري من يانوح في حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع على شارع 8833 بالقرب بلدة "كفار هفرديم"، الليلة الماضية، عن مصرع وسام حمري (49 عاما) من قرية يانوح.

توفي وسام حمري (49 عاما) من قرية يانوح في منطقة الجليل، شمالي البلاد، الليلة الماضية، متأثرا بإصابته البالغة جراء حادث طرق وقع على شارع 8833 بالقرب بلدة "كفار هفرديم".

وكانت طواقم طبية قد نقلت المصاب إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) بمدينة نهريا، وهو في حالة خطيرة، وأقرت الطواقم الطبية وفاته في وقت لاحق.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ونعت عائلة حمري في يا نوح ابنها، وستقام مراسم الدفن الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس، في بيت الشعب بالقرية.

10 أشخاص لقوا مصارعهم في حوادث طرق منذ مطلع العام 2025

وبحسب معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق بالبلاد، فإن 10 أشخاص لقوا مصارعهم في حوادث طرق على الشوارع المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، فقد لقي 437 شخصا، بينهم 162 من المواطنين العرب، مصارعهم في حوادث طرق على الشوارع المختلفة خلال العام الماضي 2024. ولقي 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، في العام الماضي 2023.

كما لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2022، ولقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019. ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.