مصرع عامل إثر سقوطه من علو جنوبي البلاد

أسفر حادث عمل وقع، بعد ظهر اليوم، في ورشة بناء ببلدة كريات ملاخي، جنوبي البلاد، عن مصرع عامل في الأربعينيات من العمر.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقي عامل (40 عاما) مصرعه، بعد ظهر اليوم الأربعاء، إثر سقوطه عن ارتفاع في أثناء عمله بورشة بناء في بلدة كريات ملاخي، جنوبي البلاد.

وقال مسعف من خدمة "نجمة داود الحمراء" إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا المصاب ملقى فاقداً للوعي دون نبض ولا تنفس، ويعاني أضرارا بالغة في أجهزة الجسم المتعددة. وقيل لنا إنه سقط عن ارتفاع حوالي 8 أمتار أثناء عمله في أحد مواقع البناء. وعلى الفور بدأنا بإجراء عمليات إنعاش متقدمة شملت التدليك والتنفس، إلا أن إصابته كانت خطيرة، واضطررنا إلى إقرار وفاته على الفور".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

4 ضحايا في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها جمعية "عنوان العامل" أن عدد ضحايا حوادث العمل في البلاد، منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم بلغ 4 ضحايا، يشمل ضحية اليوم في كريات ملاخي.

وفي العام الماضي 2024، بلغ عدد ضحايا حوادث العمل 69 ضحية غالبيتهم من العمال العرب والأجانب.

ويظهر من المعطيات أن 83 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل في العام 2023، منهم 48 في قطاع البناء (58% من إجمالي الوفيات). وفي كافة قطاعات العمل كان السقوط عن ارتفاع هو السبب الأول لحوادث العمل، حيث كانت خطورة الإصابة متوسطة أو أعلى في 50% من الحوادث. وكان "سقوط جسم"، هو سبب الوفاة في 15% من الحوادث المبلغ عنها.

كما لقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث العمل، في العام 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.