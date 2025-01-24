شجاران في حيفا: إصابة شخصين بجروح خطيرة

أصيب شخصان بجروح خطيرة في شجارين منفصلين وقعا في مدينة حيفا، فجر اليوم الجمعة.

أصيب رجل، يبلغ من العمر 55 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة خلال شجار في شارع "موريا" بمدينة حيفا، فجر اليوم الجمعة، ونُقِل من قبل طاقم "نجمة داود الحمراء" الطبي إلى مستشفى الكرمل، وهو فاقد الوعي، ويعاني إصابة في الرأس. وأُجْلِي مصاب آخر في حالة طفيفة.

وبعد دقائق قليلة، تلقت خدمة "نجمة داود الحمراء" مكالمة هاتفية بشأن شجار في شارع "الحاخام بيرتس" في المدينة، وقدمت طواقم طبية العلاج الأولي على الفور لشخصين مصابين بجروح نافذة، بينهم رجل يبلغ من العمر 30 عاما في حالة خطيرة، ويعاني فقدان الوعي، ورجل يبلغ من العمر 35 عاما، وحالته متوسطة، وحُوِّل إلى مستشفى "رمبام".

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ظروف الشجارين.

وخلال الساعات الأخير، قُتل ثلاثة مواطنين عرب من عكا وسخنين وكابول في جرائم قتل منفصلة.

13 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات المتوفرة، أن 13 قتيلا من المجتمع العربي في البلاد سقطوا في جرائم القتل المختلفة منذ مطلع العام الجاري 2025 ولغاية اليوم.

وبين الضحايا امرأة، و10 ضحايا قُتلوا بالرصاص، وخمسة من بين الضحايا أعمارهم بين 18-30 عاما، وضحيتان برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وفي العام الماضي 2024 ارتُكبت 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023.