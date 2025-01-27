إصابة عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه عن سطح مستودع في حيفا

أسفر حادث عمل وقع، اليوم، في أحد المستودعات بمدينة حيفا، عن إصابة عامل صيانة بجروح وصفت بأنها خطيرة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب عامل صيانة بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه عن سطح مستودع في مدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الاثنين.

وأفاد الناطق بلسان اتحاد الإنقاذ (إيحود هتسلا) في منطقة الشمال، بأن "الطواقم الطبية قدمت المساعدة الطبية لعامل يبلغ من العمر 45 عاما (عامل صيانة) أصيب بجروح خطيرة نتيجة سقوطه عن ارتفاع شاهق في شارع (هعمليم) في حيفا".

وقال مسعف إن "زملاء العامل قالوا إنه تسلق على سطح أحد المستودعات، وسقط في المستودع بعد أن انكسر السطح. وقُدّمت الإسعافات الأولية له في المكان، ومن ثم نُقل إلى مستشفى رمبام، وحالته خطيرة وغير مستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.