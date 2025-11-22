أصحاب أراض مهددة بالمصادرة يجتمعون بجديدة المكر: نرفض التعويضات ونطالب بأراض بديلة

أجمع أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة من بلدات جديدة المكر وكفر ياسيف وأبو سنان، على رفض التعويضات الهزيلة وأن يكون التعويض عادلا يقوم على "أرض مقابل أرض".

يواصل المئات من أصحاب الأراضي من بلدات جديدة المكر وكفر ياسيف وأبو سنان، حراكهم الشعبي ضد مصادرة أراضيهم لصالح توسعة شارع 6، رافضين التعويضات المالية الهزيلة، ومطالبين السلطات الإسرائيلية بتعويض عادل يقوم على "أرض مقابل أرض".

وعقد مساء السبت اجتماع شعبي واسع في قاعة "الأندلس" ببلدة جديدة المكر بمشاركة رؤساء سلطات محلية والطاقم القانوني الموكل بالدفاع عن الأراضي المهددة بالمصادرة، وذلك بمبادرة من جودت أبو صالح وهو صاحب أرض مهددة بالمصادرة وتبلغ مساحتها 50 دونما.

واتفق جميع أصحاب الأراضي على أن أراضيهم هي ما تبقّى من إرث الأجداد بعد عقود من المصادرات، وأن التعويض المالي مهما كان لن يعوّض فقدان الأرض، كما أجمعوا على أن يكون التعويض عادلا بأرض مقابل أرض.

ويهدّد المخطّط المكوّن من المقطعين 8 و9 من شارع 6، بمصادرة نحو 2870 دونمًا من أراضي المواطنين العرب، في وقت يتجنّب فيه المخطط أراضي الدولة الواقعة تحت سيطرة "الكيبوتسات" ويبتعد عن أراضي البلدات اليهودية.

"الأرض بالنسبة لنا حياة والتعويض المالي إهانة"

جودت أبو صالح ("عرب 48")

وقال المبادر للاجتماع جودت أبو صالح لـ"عرب 48"، إن "الهدف من الاجتماع هو جمع الناس وتوحيد الصوت، لأن الأرض غالية جدًا علينا. نحن اليوم بعد استنفاج جميع الأدوات أمام المؤسسة القضائية لمنع المخطط، فإننا لا نعارض إقامة الشارع، ولكن نرفض أن تُؤخذ أراضينا بلا مقابل عادل".

وأضاف "مطلبنا بسيط وواضح وهو أرض مقابل أرض. كثيرون يعتاشون من أراضيهم باعتبار أنها مصدر رزقهم، وهي إرث عائلي عمره أجيال. الدولة شرعت بمحاولات التسييج من دون أي حوار مع أصحاب الأراضي، إذ أننا نتواجد جماعيًا كلما حاولوا تسييج أرض، ونقول لهم: لا يمكن أن تقتحموا أرضًا لم تحددوا تعويضها بعد. 17 شيكلًا للمتر؟ هذا استهزاء، وليس تعويضًا".

"التعويض المقترح مهين… قدّمنا للدولة بدائل جاهزة"

سيف مشلب ("عرب 48")

وشدّد رئيس مجلس محلي أبو سنان، سيف مشلب، في حديث لـ"عرب 48"، على أن "الاجتماع الشعبي خطوة ضرورية لدعم النضال القائم منذ سنوات. لسنا ضد المشروع، لكن ما يُطرح اليوم من تعويضات أمر غير منطقي وغير عادل، إذ أن أصحاب الأراضي اشتروا أراضيهم بعرقهم والمقابل المطروح اليوم مضحك ولا يعادل شيئًا".

وأضاف "قدّمنا للدولة قائمة بخمسة آلاف دونم من أراضي الدولة القريبة كبديل جاهز للتعويض، لكن تعويضًا آخر غير أرض مقابل أرض مرفوض تمامًا".

"تجربتنا مع خط المياه كانت مؤلمة ولن نسمح بتكرارها"

صائب منصور ("عرب 48")

وقال عضو اللجنة الشعبية في جديدة المكر، صائب منصور، لـ"عرب 48"، إنه "بعد استنفاد كل المسارات القانونية منذ العام 2017، لم يبق أمامنا إلا معركة التعويض العادل. التعويض المالي المطروح هزيل، ولا يساوي قيمة الأرض".

وحذر من تكرار تجربة المصادرة السابقة، بالقول "في مشروع خط المياه (مكوروت) حاولوا الاستفراد بالناس وإغرائهم بمبالغ بسيطة، وفشلنا وقتها. اليوم الضرر أكبر بكثير، وهناك عائلات تعتاش من أراضيها. لذلك نحن موحّدون تحت شعار واحد وهو أرض مقابل أرض، ولا بديل ماليا".

"الأرض أمانة من والدي ولن نتنازل عنها مهما كان الثمن"

مرام خازن ("عرب 48")

وذكرت مرام خازن من مدينة عكا، لـ"عرب 48"، أن "الأرض التي أملكها ورثتها هذا العام عن والدي الذي ورثها عن والده، وهي أكثر من ملكية، هي أمانة عائلية وامتداد لجذورنا".

وأضافت "أرضي مساحتها ثلاثة دونمات وثلث، لكن مع عملية التسييج والمصادرة تصبح فعليا ذاهبة بالكامل. هذا يعني أن شكل الأرض ومستقبلها يُدمّران تمامًا". وأكدت أن "أصل القضية ليس الأشجار بل الأرض نفسها سواء إن كانت مزروعة زيتونًا أو غير ذلك، الأرض هي الهوية. ما يؤلم أننا نُحرَم من أرضنا بينما توجد بجانبها مباشرة أراضٍ حكومية يمكن استخدامها بدلًا عنها. اختيار أراضينا ليس مصادفة، بل استمرار لسياسة تقليص الملكية العربية".

"17 شيكلًا للمتر؟ هذا ظلم لا يرضاه أحد"

عبيد عبيد ("عرب 48")

وقال القائم بأعمال رئيس مجلس محلي جديدة المكر، المهندس عبيد عبيد، وهو صاحب أرض متضررة، لـ"عرب 48": "نحن نتابع المخطط منذ بدايته، وتوجّهنا إلى المحكمة العليا لمحاولة تغيير مسار الشارع إلى الغرب، لكن لم ننجح في ذلك".

وتابع "من الصعب على أي إنسان أن يترك أرضًا ورثها من آبائه وعاش عليها. كيف يمكن تعويض إرث كهذا بـ17 شيكلًا للمتر؟ هذا ظلم لا يقبله لا البشر ولا رب البشر".

"المرحلة القادمة تحتاج إلى تصعيد منظم"

قدّم رئيس طاقم الدفاع، المحامي إميل نحّاس، عرضًا شاملًا للتطورات القانونية، موضحًا لـ"عرب 48"، أنه "بدأت عمليًا مرحلة المصادرة في المقطعين 8 و9، وأكثر من 3400 دونم من الأراضي العربية مهدّدة بالاقتلاع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك أيضا أراض في منطقة طمرة وعبلين وشفاعمرو في ملف قضائي آخر ضد مخطط شارع 6 الذي يتهدد مساحات منها. حاولنا إزاحة المخطط، ثم قدّمنا اعتراضات وتقارير هندسية، وتوجّهنا للمحكمة العليا، لكن الظروف السياسية والقضائية الحالية أثّرت على القرار".

المحامي إميل نحاس ("عرب 48")

وأشار إلى أن "دائرة أراضي إسرائيل تدّعي عدم وجود أراضٍ بديلة. هذا الادعاء غير صحيح، إذ قدّمنا تقرير مسح الأراضي الحكومية في المنطقة، وأثبتنا وجود آلاف الدونمات التي يمكن التعويض بها. لم نتلقّ جوابًا حتى الآن".

ودعا نحاس إلى انتقال النضال لمرحلة جديدة، ورأى أن "النضال القانوني وحده لا يكفي. يجب تشكيل لجان مصغرة في كل بلدة، ووضع خطة تصعيد تدريجية، وصولًا حتى التظاهر أمام المكاتب الحكومية. اليد الواحدة فقط هي التي تغيّر، وإذا لم نُسمع صوتنا فلن يسمعه أحد".