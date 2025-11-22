اللجنة الشعبية في الناصرة تعقد مؤتمرا صحافيا قبل لقاء رئيس اللجنة المعينة

يأتي هذا المؤتمر بعد ثلاثة أشهر من انطلاق فكرة تشكيل اللجنة الشعبية، في أعقاب إقالة رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وحلّ المجلس البلدي، وتعيين لجنة لإدارة بلدية الناصرة.

نظّمت اللجنة التحضيرية لإقامة اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة، اليوم السبت، مؤتمرا صحافيا قبيل اللقاء مع رئيس اللجنة المعيّنة في بلدية الناصرة، يعكوف إفراتي، وذلك في ساحة العين بالمدينة.

ويأتي هذا المؤتمر بعد ثلاثة أشهر من انطلاق فكرة تشكيل اللجنة الشعبية، في أعقاب إقالة رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وحلّ المجلس البلدي، وتعيين لجنة لإدارة بلدية الناصرة.

قالت عضو اللجنة التأسيسية لإقامة اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة، أماني أبو راس لـ"عرب ٤٨" إن "المؤتمر اليوم جاء كثمرة بعد 3 أشهر من اللقاءات والاجتماعات في مختلف أحياء المدينة، ووصلنا لمرحلة متقدمة بأن هذا صوت اللجنة يجب أن يصل ويُحدث تأثيرا".



وتطرّق أعضاء اللجنة خلال المؤتمر إلى عدة نقاط، أبرزها: نجاح اللجنة في تجنيد شرائح واسعة من أبناء المدينة بمختلف توجهاتهم، وتنظيم لقاءات دورية في مختلف أحياء الناصرة، شملت البلدة القديمة، حي العمال العرب، حي الفاخورة، إضافة إلى نحو 20 اجتماعا مصغّرا مع شباب وشابات لدفع عجلة العمل في هذه اللجنة.

قال عضو اللجنة التأسيسية لإقامة اللجنة الشعبية في مدينة الناصرة، هاني نجم لـ"عرب ٤٨" إن "إيصال الرسائل بشكل منظم للجنة المعينة ومتابعتها سيمكن تحقيق إنجازات لأهل الناصرة. الهدف في هذه المرحلة هو التشبيك والتعاون لأجل التأثير على اللجنة المعينة لصالح أهالي المدينة".



كما تم الإعلان عن تشكيل لجنتين مهنيتين ابتدائيتين تضمّان عددا من المهندسين والمحامين لمساندة أهالي المدينة في ملفاتهم، وتحديد موعد لقاء عمل مع رئيس البلدية واللجنة المعيّنة المؤقتة بتاريخ 2/12/2025 لعرض مطالب وهموم أهالي المدينة.

جانب من الحضور في المؤتمر الصحافي (عرب 48)

إضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة عن إطلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وتدشين موقع إلكتروني خاص بها.