مقتل شاب في الناصرة وعدة إصابات في يافا والرملة بجرائم منفصلة

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة الناصرة عن مقتل الشاب باسل فرعوني، فيما وقعت عدة إصابات بجريمتين أخريين ارتكبتا في مدينتي الرملة ويافا.

قُتل الشاب باسل أشرف فرعوني (20 عاما)، اليوم السبت، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مغسلة سيارات في مدينة الناصرة، فيما أصيب 3 أشخاص في الرملة وشخصان في يافا بجريمتي إطلاق نار أخريين.

وفي الناصرة، عند وصول المسعفين إلى المكان، وجدوا الشاب مصابًا بعدّة جروح حادّة وبدون علامات حياة، واضطر الطاقم الطبي إلى إقرار وفاته في المكان.

الضحية باسل فرعوني

وفي ذات الجريمة أُصيب شاب آخر بجراح وصفت بالمتوسطة ونُقل إلى المستشفى الإيطالي لاستكمال العلاج.

وفي يافا، أصيب شابان بجروح خطيرة وطفيفة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار قرب دوار الساعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء"، العلاجات الأولية للمصاب بحالة خطيرة والذي كان بوعي غير كامل؛ ثم جرى نقله إلى مستشفى "وولفسون" لاستكمال العلاج.

وبحسب الطاقم الطبي، فإن المصاب عانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده، وقد جرى تقديم علاجات أولية منقذة للحياة قبل نقله إلى المستشفى.

وفي الرملة، أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضهم لجريمة إطلاق نار في المدينة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لأحد المصابين (20 عاما)، فيما نقل الآخران بشكل ذاتي إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين اللتين لم تعرف خلفيتهما بعد؛ من دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

15 قتيلا هذا الشهر

ووقعت 15 جريمة قتل في المجتمع العربي منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

والقتلى هم: أشرف وعبد الله أبو مديغم من رهط، ميثم زيود من مصمص، يوسف الأطرش من الرملة، تهليل عامر من كفر قاسم، محمد خلايلة من مجد الكروم، صالح عابد صليبي من الناصرة، أمير الوحواح من اللد، حسين سموني من يافا، الشقيقين محمد ووليد مغربي من الرملة، مراد يوسف من حيفا، عبد الفتاح صبيحات من سالم، أمين إغبارية من أم الفحم.

231 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في أحداث العنف وجرائم القتل بالمجتمع العربي التي أسفرت عن 231 قتيلا منذ مطلع العام ولغاية اليوم، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 190 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 117 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ستة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر و21 امرأة. كما سجلت 13 جريمة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم العنف والجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.