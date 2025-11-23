إغلاق مدخل اللقية بالإسمنت يثير غضب الأهالي: "خطوة تعسفية لإرضاء بن غفير"

الشرطة الإسرائيلية تغلق المدخل الرئيسي لبلدة اللقية في النقب بمكعبات إسمنتية، ما أثار غضب الأهالي الذين نظموا وقفة احتجاجية، فيما وصف رئيس المجلس المحلي الخطوة بأنها "تعسفية ورضوخ لبن غفير".

أغلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، المدخل الرئيسي والوحيد لبلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بوضع عدد من المكعبات الإسمنتية وسطه.

وأثارت هذه الخطوة غضبًا واسعًا بين أهالي البلدة، الذين توافدوا إلى المدخل ونظّموا وقفة احتجاجية رفضًا لهذا الإجراء التعسفي.

وقال رئيس مجلس اللقية المحلي، شريف الأسد، لـ"عرب 48"، إن "الإجراء جاء بشكل مفاجئ دون علم أو تنسيق أو موافقة من المجلس المحلي، ونرفضه رفضًا قاطعًا، فهو خطوة تعسفية تهدف لإرضاء الوزير العنصري بن غفير".

وأضاف أن "قوات الشرطة حضرت إلى مدخل البلدة، أغلقته دون أي بلاغ أو مبرر واضح، ثم غادرت المكان".

ويُذكر أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، اقتحم بلدة اللقية مطلع الأسبوع الماضي تحت حماية مشددة من الشرطة، بزعم تلقيه شكاوى من بلدات استيطانية مجاورة بشأن إطلاق نار مصدره القرية.

وكانت الشرطة قد أغلقت، قبل نحو شهر، مدخل بلدة الفريديس بحجة مرور مطلقي نار من طريق يؤدي إلى بلدات استيطانية مجاورة.