اللجنة الشعبية في الطيبة ترحب بإسقاط مخطط شارع 444: إنجاز لنضال أهالي المدينة

أعربت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة عن بالغ تقديرها للقرار المسؤول الذي اتخذته شركة "نتيفي يسرائيل" بالعدول عن المصادقة على مخطط شارع 444 الالتفافي، وهو المخطط الذي شكّل تهديدًا مباشرًا لأراضي الطيبة وحقوق أهلها لعقود طويلة.

وأوضحت اللجنة أن "كل ما نتمناه الآن هو أن يكون لهذا القرار مصوغ قانوني وقرار نهائي وملزم من قبل لجنة التنظيم والبناء القطرية".

وأضافت أن قرار "نتيفي يسرائيل" جاء ثمرة نضال طويل النفس، خاضه أصحاب الأراضي بإصرار لا يلين، وساندتهم اللجنة المنبثقة عنهم، إلى جانب أعضاء في اللجنة الشعبية، بكل حكمة وثبات.

وواكبت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، سير الأمور عن كثب، وقالت إنها "أدّت دورها الوطني والنضالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ حملت القضية منذ يومها الأول، وقادت المسار الشعبي والمهني، وثبّتت الموقف الجماعي الرافض للمخطط، ووقفت سدًا منيعًا أمام محاولة فرض مشروع يمسّ بأرض الطيبة وهويتها ومستقبلها"

وأكدت أنها "عملت على مدار سنوات ميدانيًا وقانونيا وشعبيًا، لتوحيد الصف وتحصين الموقف المهني وإيصال صوت الأهالي إلى كل الجهات المختصة، مما كان له الأثر الأكبر في الوصول إلى هذه النتيجة المشرفة".