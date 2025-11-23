ساجور: مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق

أسفر حادث طرق مروّع وقع على شارع 85 قرب الرامة، اليوم، عن مصرع سائق دراجة نارية، وهو الشاب رضا زايد حمود، في العشرينيات من عمره، من قرية ساجور بمنطقة الجليل.

ضحية الحادث رضا حمود

وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان أن الشاب، وهو من سكان قرية ساجور، قد أُصيب بجراح حرجة وفشلت محاولات إنعاشه، وأُقرّت وفاته في المكان.

وأثار الحادث حالة من الحزن والأسى في صفوف أهالي ساجور والمنطقة، حيث عبّر العديد من الأهالي عن صدمتهم من الفاجعة، ونعوا الشاب بعبارات مؤثرة، مشاطرين العائلة في مصابها الأليم.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.