ساجور: مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق

لقي الشاب رضا زايد حمود، في العشرينيات من عمره، من قرية ساجور مصرعه، اليوم الأحد، جرّاء حادث طرق مروّع لدراجة نارية على شارع 85 بالقرب من بلدة الرامة في منطقة الجليل، شمالي البلاد.
وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان أن الشاب، وهو من سكان قرية ساجور، قد أُصيب بجراح حرجة وفشلت محاولات إنعاشه، وأُقرّت وفاته في المكان.
وأثار الحادث حالة من الحزن والأسى في صفوف أهالي ساجور والمنطقة، حيث عبّر العديد من الأهالي عن صدمتهم من الفاجعة، ونعوا الشاب بعبارات مؤثرة، مشاطرين العائلة في مصابها الأليم.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
