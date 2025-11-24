مطاردة بوليسية تنتهي بدهس مواطنين في تل السبع

أسفرت مطاردة بوليسية لسيارة "هاربة" في بلدة تل السبع، اليوم، عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أُصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، اليوم الإثنين، بعد أن دهستهم مركبة خلال مطاردتها من قبل الشرطة الإسرائيلية في بلدة تل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

إصابات دهسا بعد مطاردة بوليسية لمركبة عند مدخل بلدة تل السبع في منطقة النقب



التفاصيل: https://t.co/3BljsvqoYJ pic.twitter.com/TQmPeJuSMH — موقع عرب 48 (@arab48website) November 24, 2025

ونُقل المصابون جراء الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد المتحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 14:20، ورد بلاغ إلى مركز الإسعاف 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة النقب يفيد بتعرض عدد من المشاة لحادث دهس من قبل مركبة على الطريق السريع 4060 قرب بلدة عومر. قدّم مسعفون ومضمدون من نجمة داود الحمراء العلاج الطبي اللازم، وأخلوا أربعة مصابين إلى مستشفى سوروكا، وهم: سائق المركبة، ورجل يبلغ من العمر حوالي 30 عامًا في حالة متوسطة، وإصابات نافذة، وثلاثة مشاة بجروح طفيفة".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه حسب "التقرير الأولي، قبل قليل، لم تمتثل مركبة مشبوهة لتعليمات أفراد الشرطة العاملين في إطار عملية (نظام الجديد) في التجمعات البدوية في تل السبع، وبدأت بالفرار. خلال فرارها، صدمت المركبة مدنيين في مكان الحادث، ثم واصلت طريقها. وتقوم قوات كبيرة من الشرطة حاليًا بمطاردة المركبة والمتورطين. تم إخلاء المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية لاحقًا".