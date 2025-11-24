إطلاق نار في تل أبيب: إصابة شابين من اللد أحدهما بحالة خطيرة

في التفاصيل، أُصيب أحد راكبي الدراجات النارية بجروح بالغة في شارع "حاييم لفانون"، بينما حاول الآخر الهرب، إلا أن مطلقي النار طاردوه وأصابوه بجروح متوسطة، ليعثر عليه لاحقا في شارع قريب.

مكان جريمة إطلاق النار في تل أبيب فجر اليوم (الإسعاف)

أصيب شاب بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار وقعت في ساعات متأخرة من ليل الأحد – الإثنين، في مدينة تل أبيب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووفق المعلومات المتوفرة، تعرض شابان من سكان اللد لإطلاق نار من سيارة عابرة بالقرب من جامعة تل أبيب.

وفي التفاصيل، أُصيب أحد راكبي الدراجات النارية بجروح بالغة في شارع "حاييم لفانون"، بينما حاول الآخر الهرب، إلا أن مطلقي النار طاردوه وأصابوه بجروح متوسطة، ليعثر عليه لاحقا في شارع قريب.

الشرطة فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة، ورجحت أن تكون خلفيتها جنائية، دون الإعلان عن أي اعتقالات حتى الآن.

من جهته، أفاد اتحاد الإنقاذ – لواء المركز بأن طواقم الإسعاف قدمت العلاج الأولي لشاب في الثلاثينيات من عمره كان يعاني من جروح نافذة وخطيرة في شارع حاييم ليفون.

وأوضح المسعفون أنهم عملوا على وقف النزيف وتضميد الجروح قبل نقله بواسطة سيارة إسعاف للالتقاء بطاقم العلاج المكثف، ليستكمل بعدها نقله إلى مستشفى "إيخيلوف"، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

كما قدمت الإسعافات الأولية للمصاب الآخر الذي وصفت حالته بالمتوسطة.