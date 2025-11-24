كشف لغز جريمة قتل علي عواودة في كفر كنا

الشرطة تكشف ملابسات جريمة قتل علي عواودة (22 عاما) في بلدة كفر كنا وتعتقل المشتبه الرئيسي، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضده غدًا.

أعلنت الشرطة، صباح اليوم الإثنين، عن فك لغز جريمة قتل الشاب علي عواودة في بلدة كفر كنا، وذلك بعد مرور أكثر من 40 يومًا على الجريمة التي وقعت فجر 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وبحسب بيان الشرطة، فإن الضحية كان يستقل مركبة رباعية الدفع من نوع "تراكتورون" برفقة شخص آخر، حين أُطلق عليه الرصاص، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة أودت بحياته لاحقًا في المستشفى.

ضحية الجريمة علي عواودة

وأُسندت مهمة التحقيق إلى وحدة "يمار" في مديرية المروج، التي كانت قد شُكّلت حديثًا، واعتقلت عددا من الضالعين، بينهم المشتبه الرئيسي، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من سكان البلدة.

وتشير نتائج التحقيق إلى أن المشتبه تجهز مسبقًا بالسلاح، وأطلق النار على الضحية لحظة مروره أسفل منزله.

ومن المتوقع أن تُقدّم نيابة لواء الشمال، غدًا، لائحة اتهام ضد المتهم إلى المحكمة المركزية في مدينة "نوف هجليل"، مرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية.