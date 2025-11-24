لائحة اتهام خطيرة ضد شاب من شعب بعد إطلاق نار وإصابة شخصين في عكا

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب (20 عامًا) من قرية شعب، بتهمة إطلاق النار على خلفية شجار في عكا، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة، أحدهما حالته كانت حرجة.

قدّمت النيابة العامة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد حسين مصري (20 عامًا) من قرية شعب، بتهمة إطلاق نار على خلفية شجار نشب في مدينة عكا، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة.

وجاء في لائحة الاتهام أن "الحادث وقع يوم 16 آب/ أغسطس 2025، عقب شجار بين شقيق المتهم، الذي يعاني من إعاقة ويتنقل على كرسي متحرك، وأحد المشتكين، على خلفية ادعاء بأن كلب العائلة عضّ طفلًا من أقارب المشتكي. المتهم، الذي كان يحمل مسدسًا غير مرخّص، قرر الانتقال من شعب إلى عكا واقتحم شقة سكنية وهو ملثم، ثم أطلق النار باتجاه اثنين من المشتكين".

وبحسب لائحة الاتهام "أُصيب أحد الضحايا بجروح حرجة وخضع لعمليتين جراحيتين، بينما أصيب الآخر في ساقه وخضع بدوره لعمليات، ونُقل الاثنان إلى المستشفى لفترة علاج طويلة".

وذُكر في لائحة الاتهام "فرّ المتهم من المكان بعد تنفيذ الجريمة واستمر في حيازة السلاح حتى اعتقاله، حيث تبيّن أنه حاول إخفاء المسدس داخل سلّة غسيل".

وتتهم النيابة الشاب بارتكاب مخالفات تشمل: "الإيذاء المتعمّد الخطير، حيازة سلاح غير قانوني، إطلاق نار في منطقة سكنية، وعرقلة مجريات التحقيق". وتطالب النيابة بتوقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.