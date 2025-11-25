أمطار غزيرة وعواصف رعدية تضرب مختلف أنحاء البلاد

أمطار غزيرة وعواصف رعدية تضرب البلاد منذ الليلة الماضية، ما أدى لتجمع المياه في مناطق منخفضة وتحذيرات من السيول.

تواصلت حالة الطقس العاصفة في أنحاء البلاد، مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية منذ ساعات الليل، ما أدى إلى تشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق المنخفضة.

وعملت طواقم الإنقاذ، خلال الساعات الأخيرة، على تخليص عالقين جراء الفيضانات والسيول في منطقة النقب.

للتفاصيل: https://t.co/XJHAsvV7iM pic.twitter.com/mfpwNo0h5u — موقع عرب 48 (@arab48website) November 25, 2025

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأنه "في وادي يتير تمكنت الطواقم من تخليص عالقين من داخل سيارة دخلت مجرى المياه. كما قامت الطواقم بتخليص عالق من داخل سيارة في شارع رقم 358 إلى جانب تخليص عالقين في أحد أحياء مدينة بئر السبع".

ودعت السلطات المختصة المواطنين لتوخي الحذر أثناء التنقل واتباع تعليمات الطوارئ.

وفي رهط بمنطقة النقب هطلت، منذ ساعات الليل، أمطار غزيرة تسببت بحدوث انسدادات في شبكات تصريف المياه بعدد من المناطق المنخفضة في المدينة.

وأفاد بيان صادر عن الناطق باسم بلدية رهط، مرزوق الكتناني، بأن طواقم البلدية المختصة، بقيادة المدير العام آدم الأفينش، باشرت أعمالها منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل باستخدام المعدّات اللازمة لمعالجة الأضرار وفتح الانسدادات.

ودعت البلدية السكان إلى التحلّي بالصبر وتوخّي الحذر، مؤكدة أن جميع المواقع التي تضررت ستُعالج خلال الساعات المقبلة.