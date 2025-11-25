إصابة خطيرة لشاب إثر سقوطه خلال أعمال ترميم في أم الفحم

أُصيب شاب (28 عامًا) صباح اليوم بجروح خطيرة في الرأس، إثر سقوطه من ارتفاع 7 أمتار أثناء أعمال ترميم منزل في أم الفحم. نُقل إلى مستشفى "هعيمك" لتلقي العلاج.

أُصيب شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، صباح اليوم الثلاثاء، بجروح خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع نحو 7 أمتار خلال أعمال ترميم في منزل بمدينة أم الفحم.

وأفاد المتحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه في تمام الساعة 6:35 صباحًا، ورد بلاغ إلى مركز الخدمة 101 في منطقة جلبوع، حول حادث سقوط خلال العمل.

ووصل الطاقم الطبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب، الذي وُصف وضعه بالخطير، إذ كان يعاني من إصابة في الرأس، وهو في وعيه. وتم نقله إلى مستشفى "هعيمك" لمواصلة تلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.