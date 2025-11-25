الحركات الطلابية في القدس تستنكر اقتحام مسرح الحكواتي وتدعو لحماية الفضاءات الثقافية

أعربت اللجنة المشتركة للحركات الطلابية في مدينة القدس عن استنكارها لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مسرح الحكواتي، ودعت لحماية الفضاءات الثقافية.

استنكرت اللجنة المشتركة للحركات الطلابية الفلسطينية في القدس، اليوم الثلاثاء، اقتحام "قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسرح الحكواتي، وإيقاف عرضٍ للأطفال وترهيبهم داخل أحد أبرز الفضاءات الثقافية في المدينة"، مؤكدةً أن "الحادثة تمثّل حلقة جديدة في سياسة الإبادة الثقافية التي تستهدف المؤسسات الفلسطينية في القدس".

وجاء في بيان اللجنة أن "الاعتداء على المسرح ليس معزولًا، بل يندرج ضمن محاولات ممنهجة لطمس الهوية الفلسطينية للقدس، عبر استهداف المسارح والمكتبات والمدارس والمراكز المجتمعية".

وأضاف البيان أن "مسرح الحكواتي يشكل ركيزة من ركائز الذاكرة الثقافية الفلسطينية في المدينة، ومساحة آمنة للطلاب والطالبات الجامعيين للتعبير والانتماء، وأن استهدافه خلال عرض مخصص للأطفال يكشف مدى تخوف سلطات الاحتلال من قوة الرواية الفلسطينية وقدرتها على بناء الوعي".

واختتمت اللجنة بيانها بدعوة المجتمع الطلابي والجمهور الفلسطيني إلى "تعزيز التضامن مع مسرح الحكواتي وطاقمه، والعمل المشترك لحماية كافة الفضاءات الثقافية التي تشكل عمق الحضور الفلسطيني في المدينة المحتلة".