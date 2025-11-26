جمعية الجليل تعقد مؤتمرها العلمي السنوي بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين

مدير جمعية الجليل، أحمد الشيخ محمد: "الجمعية توفر بنية تحتية علمية متطورة تنافس الجامعات، وتشكل حاضنة للباحثين العرب، وتمكّنهم من تطوير أفكارهم وإقامة شركات ناشئة".

عقد اليوم الأربعاء، المؤتمر العلمي السنوي لعام 2025 في مدينة شفاعمرو، بتنظيم مشترك بين جمعية الجليل ومكتب الابتكار والعلوم والتكنولوجيا وجامعة حيفا، وبمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين.

وافتتحت رئيسة المؤتمر د. كيرين ينوكا-چولوب، أعمال المؤتمر بكلمة ترحيبية أكدت خلالها أهمية تعزيز البحث العلمي ودوره في مواجهة التحديات البيئية والتكنولوجية المتصاعدة.

تلاها المدير العلمي في معهد البحوث التطبيقية في جمعية الجليل، د. نضال مصالحة، الذي شدّد على أن الأبحاث التي تُجرى في الجمعية ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس وبيئتهم، مشيرًا إلى أن تغيرات المناخ، وانبعاثات غازات الدفيئة، ومعالجة المياه العادمة، والزراعة الحديثة، تمثّل مجالات ملحّة تتطلب حلولًا علمية موثوقة.

وأشار د. مصالحة في حديث لـ"عرب 48"، إلى أن العديد من الأبحاث التي يجريها باحثو الجمعية تتحول إلى مشاريع وشركات ناشئة تقدّم حلولًا عملية للمجتمع، مضيفا أن "الكثير من هذه الأبحاث ينتج عنها أفكار لشركات ناشئة يمكن أن تعطي حلولًا لمشاكل بيئية وزراعية حقيقية، بالإضافة إلى النشر العلمي في مجالات عالمية يعرض نتائجنا لفائدة البشرية جمعاء".

وتابع أن "المؤتمر يشكل محطة أساسية لعرض نتائج الأبحاث التي تُجرى في مركز الأبحاث، ويعكس التنوع الكبير في المواضيع التي يتناولها الباحثون العرب داخل الجمعية".

وقدّمت د. سناء موسى من كلية "تال حاي" الأكاديمية خلال المؤتمر، المحاضرة الرئيسية بعنوان "تصميم وتطوير مركبات هجينة جديدة نشطة بيولوجيًا للتطبيقات العلاجية"، مستعرضة آخر ما توصّل إليه العلم في مجال تطوير مركبات علاجية مبتكرة تجمع بين الكيمياء والبيولوجيا لمعالجة أمراض معقدة.

وفي سياق تحقيق رؤية جمعية الجليل من خلال الأبحاث العلمية، قال مدير الجمعية أحمد الشيخ محمد في حديث لـ"عرب 48"، إن "المؤتمر يجسد فلسفة الجمعية في دعم الباحثين العرب وتطوير المجتمع عبر تعزيز العلم والبحث".

وأضاف أن "جمعية الجليل تعمل منذ أكثر من 45 عامًا في تطوير المجتمع الفلسطيني في الداخل عبر البحث العلمي. نحن مقتنعون بأن أي تغيير حقيقي يجب أن ينطلق من الميدان، ومن خلال بناء اقتصاد محلي يعتمد على الأبحاث والدراسات والعلماء العرب، وما أكثرهم في مجتمعنا".

وأوضح الشيخ محمد، أن "الجمعية توفر بنية تحتية علمية متطورة تنافس الجامعات، وتشكل حاضنة للباحثين العرب، وتمكّنهم من تطوير أفكارهم وإقامة شركات ناشئة. نحن نتوجه أيضًا لجيل الشباب أصحاب المبادرات العلمية ونزوّدهم بصندوق أدوات يساعدهم على تطوير مشاريعهم، إضافة إلى دعم فئة الطلاب والمعلمين العرب عبر مشاريع تعليمية تهدف إلى تعزيز تعليم العلوم".

كما قدّمت الباحثة د. سالي نجم عرضًا تناولت فيه تطوير مادة تعتمد على الفحم الحيوي للحد من انبعاثات الأمونيا الناتجة عن تراكم الفضلات الحيوانية، موضحة أن هذا الابتكار يشكّل حلًا بيئيًا مزدوجًا.

وقالت في حديث لـ"عرب 48"، إن "البحث يهدف إلى إيجاد حل جذري لتراكم الفضلات الحيوانية وتأثيرها على البيئة. المادة التي نطوّرها قادرة على امتصاص الغازات وخصوصًا الأمونيا، ويمكن تطويرها لاحقًا لتكون سمادًا زراعيًا، ما يجعلها مفيدة للبيئة والزراعة معًا. نحن نحاول تحقيق أكثر من منفعة من خلال البحث بتقليل الاحتباس الحراري وتحسين جودة التربة".

بهذا الشكل، قدّم المؤتمر منصة علمية تجمع نخبة من الباحثين العرب، وتعرض أبحاثًا ترتبط مباشرة بقضايا بيئية وصحية وتعليمية، وتؤكد الدور المتنامي للعلماء العرب في تطوير المعرفة وإيجاد حلول واقعية تخدم المجتمع والبيئة.