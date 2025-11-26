مصرع رجل وامرأة في حادث طرق قرب القدس

أوضح رجال الإطفاء أن الحادث كان أماميا وجانبيا، ونتج عنه وجود شخصين محاصرين داخل السيارة، ما استدعى جهودا معقدة لسحبهم وتأمين المكان، قبل إعلان الوفاة رسميا.

لقي رجل وامرأة في بداية الخمسينيات من العمر مصرعهما، فجر الأربعاء، إثر حادث طرق مروع على شارع رقم 1 قرب مفترق ألموغ باتجاه مدينة القدس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووفقا للمتحدث باسم نجمة داوود الحمراء، وصل بلاغ إلى مركز الإسعاف في تمام الساعة 05:22 فجرا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبة خصوصية وشاحنة على الطريق السريع.

وبمجرد وصول الفرق، تبين أن المركبة الخصوصية تعرضت للسحق جزئيا تحت مقدمة الشاحنة، وكان بداخلها الرجل والمرأة فاقدي الوعي، بلا نبض ولا تنفس، وبإصابات جسدية بالغة، ما استدعى إعلان وفاتهما بعد عمليات إنقاذ معقدة.

وأكد أحد المسعفين أن عملية الإنقاذ كانت صعبة وطويلة نظرا لشدة الضرر الذي لحق بالمركبة، وأن الفرق الطبية والإطفاء عملت بتنسيق كامل، لكن الإصابات كانت قاتلة ولم يكن أمامهم خيار سوى إعلان وفاة المصابين.

وأوضح رجال الإطفاء أن الحادث كان أماميا وجانبيا، ونتج عنه وجود شخصين محاصرين داخل المركبة، ما استدعى جهودا معقدة لسحبهم وتأمين المكان، قبل إعلان الوفاة رسميا.