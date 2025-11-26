مقتل بلال عطوة الأعسم وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار بتل السبع

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في جرائم القتل وأحداث العنف بالمجتمع العربي، والتي أسفرت عن مقتل 235 شخصا، منذ مطلع العام وحتى اليوم، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين

قُتل بلال عطوة الأعسم، في الأربعين من عمره، صباح اليوم الأربعاء، جراء جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة تل السبع بالنقب، فيما أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما بجروح طفيفة.

وأفادت نجمة داود الحمراء بأن بلاغا ورد إلى مركز الطوارئ في الساعة 07:07 صباحا يفيد بإصابة رجلين في حادث عنف، حيث وصلت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث ووجدت الضحية فاقدا للوعي وبلا نبض ولا تنفس، مع جروح نافذة في جسده، ليتم إعلان وفاته على الفور.

ضحية الجريمة بلال الأعسم

وأشار أحد المسعفين إلى أن الشاب المصاب تلقى العلاج الطبي في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع في حالة طفيفة.

من جهتها، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون الإعلان عن أي اعتقالات حتى اللحظة.

مجلس تل السبع يعلن إضرابا في أقسامه باستثناء المدارس احتجاجا على العنف

أعلن المجلس المحلي في تل السبع إضرابا في جميع أقسامه باستثناء المدارس، وذلك على خلفية استمرار موجة العنف والنزيف المؤلم الذي تعاني منه البلدة، وآخرها جريمة القتل المروعة التي وقعت صباح اليوم.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذا الإضراب يأتي حفاظا على مصلحة الأطفال وضمان استمرار الخدمات الأساسية لهم، مؤكدا أن مسلسل العنف الذي يحصد أرواح الشباب ويهدد أمن العائلات لم يعد يُحتمل.

ووجه المجلس دعوة لأهالي البلدة للتكاتف وتعزيز السلم الأهلي، والوقوف صفا واحدا للمطالبة بالأمن والحماية وصون حياة الأبرياء ومستقبل أبنائهم، مضيفا: "رحم الله الفقيد، ونسأل الله أن يحفظ بلدتنا وأهلها من كل سوء".

19 قتيلا خلال الشهر الجاري

وارتكبت 19 جريمة قتل في المجتمع العربي، منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

والقتلى بالإضافة إلى الجريمة في تل السبع، هم: سامي مغربي من الرملة قتل في تركيا، صباح أبو القيعان من جت المثلث، باسل فرعوني من الناصرة، وأشرف وعبد الله أبو مديغم من رهط، وميثم زيود من مصمص، ويوسف الأطرش من الرملة، وتهليل عامر من كفر قاسم، ومحمد خلايلة من مجد الكروم، وصالح عابد صليبي من الناصرة، وأمير الوحواح من اللد، وحسين سموني من يافا، والشقيقين محمد ووليد مغربي من الرملة، ومراد يوسف من حيفا، وعبد الفتاح صبيحات من سالم، وأمين إغبارية من أم الفحم.

235 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في جرائم القتل وأحداث العنف بالمجتمع العربي، والتي أسفرت عن مقتل 235 شخصا، منذ مطلع العام وحتى اليوم، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 191 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 117 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ستة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و21 امرأة. كما سُجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.