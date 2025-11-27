الإفراج عن الفنان الشعبي معين الأعسم بعد اعتقاله بادعاء "التحريض على الإرهاب"

اعتُقل الفنان الشعبي معين الأعسم من قرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم، والذي اشتهر بالدحية البدوية، بادعاء "التحريض على الإرهاب" على خلفية دحية شعبية أداها في وقت سابق؛ قبل الإفراج عنه لاحقا.

أفرجت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، عن الفنان الشعبي معين الأعسم من قرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والذي اشتهر بالدحية البدوية، بعد اعتقاله لساعات بادعاء "التحريض على الإرهاب" على خلفية دحية شعبية أداها في وقت سابق.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في أعقاب انتشار مقطع فيديو على الإنترنت وشكاوى إضافية بشأن شاب يطلق دعوات تحريضية لغزة، فتحت الشرطة تحقيقًا استباقيًا، حيث تم العثور على المشتبه به"، وهو من سكان القرى مسلوبة الاعتراف، في الثلاثينيات من عمره، وجرى اعتقاله من قبل محققي الشرطة وأفراد "الحرس الوطني الجنوبي".

وكان جهاز الأمن العام (الشاباك) قد حقق، قبل سنوات، مع الأعسم، حول تمجيد المقاومة الفلسطينية في غزة وغنائه "أبو عبيدة معذبهم.. ليلة ليلة مرهبهم" خلال الدحية في المناسبات والأعراس، والتي نُشرت مقاطع فيديو لبعض منها على شبكات التواصل الاجتماعي، وحذره المحققون من ترديد العبارات المشيدة بالمقاومة في غزة.