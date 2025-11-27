كفر ياسيف تحت الصدمة: رصاصات طائشة تخطف نبيل صفية في لحظات

قال والد الضحية المغدور، د. أشرف صفية، إن "ابني قضى يومه كاملا يستعد لامتحان مهم، قبل أن يطلب في ساعات المساء الخروج للمشي قليلا في الحارة للتنفيس عن الضغط".

مئات الوجوه المصدومة، وعيون تغمرها الدموع، اصطفت أمام بيت عائلة صفية في كفر ياسيف، حيث خيّم الصمت الثقيل على رحيل الفتى نبيل أشرف صفية (15 عاما) الذي خطفت روحه رصاصات قليلة كانت كافية لإطفاء حلم ومستقبل كان يُبنى بصبر وحلم.

خرج نبيل في نزهة قصيرة داخل البلدة، الليلة الماضية، بعد يوم طويل من الدراسة والتحضير لامتحانه، بحثا عن قليل من الهواء، لكن خطواته الأخيرة انتهت بمأساة لم يتخيلها أحد، إذ وقع إطلاق نار في ذات المكان الذي كان فيه، ليُصاب بجروح حرجة نقل على إثرها إلى المستشفى.

كفر باسيف | والد الضحية المغدور، د. أشرف صفية، يتحدث لـ"عرب ٤٨":"ابني نبيل قضى يومه كاملا يستعد لامتحان مهم، قبل أن يطلب في ساعات المساء الخروج للمشي قليلا في الحارة للتنفيس عن الضغط".



للتفاصيل: https://t.co/uLX8PuOViU pic.twitter.com/hleoRo296L — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2025

وتعيش كفر ياسيف حالة صدمة حقيقية، عاجزة عن استيعاب كيف تحوّلت دقائق بريئة إلى فاجعة أخرى تُضاف إلى مسلسل العنف الذي ينهش مجتمعنا ويخطف أبناءه واحدًا تلو الآخر.

وفي حديثه لـ"عرب 48" قال والد الضحية المغدور، د. أشرف صفية، إن "ابني قضى يومه كاملا يستعد لامتحان مهم، قبل أن يطلب في ساعات المساء الخروج للمشي قليلا في الحارة للتنفيس عن الضغط".

وأضاف صفية أن "ابني الأصغر تواصل مع نبيل قبل دقائق من وقوع الجريمة، وأبلغه الأخير بأنه سيعود خلال دقيقتين أو ثلاث، لكن بعد وقت قصير تلقى اتصالًا من أحد زملائه يسأله عن مكان نبيل، ثم قال له: نبيل، أخوك، مات".

وتابع الوالد الثاكل أنه "عند محاولتي الاتصال بنبيل، لم يستجب، وما أن وصلت إلى البلدة حتى فوجئت بوجود سيارات الإسعاف والشرطة، وعلمت أن نبيل أصيب ونُقل إلى المستشفى في نهاري، فهرعنا إلى المستشفى وعند الساعة التاسعة والنصف أخبرنا الأطباء بوفاته".

ضحية الجريمة نبيل صفية

وأوضح صفية بحرقة أن "نبيل تواجد في المكان الخطأ وبالتوقيت الخاطئ، وقدر الله أن يكون شهيدا في هذه الحادثة"

وفي حديثه عن نجله، قال صفية: "كان خلوقًا، هادئًا، ومجتهدًا. حلمه أن يُكمل تعليمه ويُصبح طبيب أسنان. كنت أفتخر به وبأخلاقه، وكل البلد تشهد له. حتى أنه لم يكن يخرج من المنزل دون أن يستأذن والدته".

وأشار إلى أن "نبيل خرج من المنزل في حدود الثامنة مساءً، ولم يكن معتادًا على التجوّل ليلًا".

وانتقد صفية الوضع المتدهور في المجتمع العربي: "نقول دائما إن المشكلة هي التربية في البيت، لكن عندما وصل الأمر لبيتي، فهمت أن المشكلة أعمق بكثير ولا تتعلق بالتربية فقط، لمجتمع في انحدار رهيب، مجتمع كامل فقد القيم الإنسانية والأخلاقية".

وقالت شقيقة المغدور، شام صفية، لـ"عرب 48" إن "فقدان نبيل ترك جرحا لا يندمل داخل العائلة، ما زلت غير قادرة على استيعاب رحيله، نبيل قطعة من روحي، هو صاحب الابتسامة الحلوة، لم يكن يمر يوم دون أن يلطف الأجواء في البيت، كان ذكيا ومجتهدا، وكل المعلمين والطلاب يحبّوه ويشهدوا لأخلاقه".

الت شقيقة المغدور، شام صفية، لـ"عرب 48" إن "فقدان نبيل ترك جرحا لا يندمل داخل العائلة، ما زلت غير قادرة على استيعاب رحيله، نبيل قطعة من روحي، ما يحدث في المجتمع العربي لم يعد طبيعيا، هذه روح، ليس شيئا بسيطا، وأتمنى أن يعاقب المجرمون" pic.twitter.com/v92uOSo0OB — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2025

وأشارت شقيقته إلى العلاقة القريبة التي جمعتهما منذ طفولتهما، قائلة "نحن قريبون من بعض بشكل كبير، في كل اللحظات الصعبة كان سندي ونتحدث لبعضنا البعض عن أسرارنا".

وطالبت شام بالعدالة لأخيها، قائلة إن "ما يحدث في المجتمع العربي لم يعد طبيعيا، هذه روح، ليس شيئا بسيطا، وأتمنى أن يعاقب المجرمون".

وعن آخر لحظات جمعتها بشقيقها، قالت "كنت في برنامج تعليم بعكا، وعندما عدت صلّيت ووعدته أن نخرج لفة في البلدة بالسيارة، وبالفعل كانت آخر لفة بدون أن أعرف، ذهبنا لبيت جدي وعند أولاد عمي، واليوم فقط استوعبت أنه يودّع".

وختمت صفية بكلمات موجعة موجّهة لشقيقها "كسرتني يا نبيل، كنت بتمنى أروح قبلك، رحمك الله وجعلك من أهل الجنة".

وقال عضو مجلس كفر ياسيف المحلي وقريب الفتى المغدور، عفيف صفية لـ"عرب 48" إن "خبر مقتل نبيل وقع على العائلة والبلدة كالصاعقة، حتى الآن لا نستوعب ما جرى، نبيل لم يتجاوز الـ15 عاما، وما الذي يمكن أن يكون قد فعله فتى في هذا العمر".

قال عضو مجلس كفر ياسيف المحلي وقريب الفتى المغدور، عفيف صفية لـ"عرب 48" إن "خبر مقتل نبيل وقع على العائلة والبلدة كالصاعقة، حتى الآن لا نستوعب ما جرى، نبيل لم يتجاوز الـ15 عاما، وما الذي يمكن أن يكون قد فعله فتى في هذا العمر". pic.twitter.com/myW2BJFQpm — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2025

وأوضح أن "نبيل كان طالبا مجتهدا وذكيا، معروفا بين المعلمين والطلاب، ويحمل طموحات واسعة انسجاما مع بيئته العائلية، إذ يعمل والده طبيبا ووالدته مستشارة تربوية، وكان يحلم بأن يصبح طبيبًا مثل والده".

وتوقّف صفية عند الوضع العام في المجتمع العربي متسائلًا عن معنى الأمان في ظل ما يحدث، "إذا وصل بنا الحال إلى مقتل فتى خرج فقط ليستنشق قليلا من الهواء قبل امتحانه في الصباح، وأهله يعرفون تماما أين كان، فكيف يمكن الحديث عن أمان؟".

وقالت زميلة الفتى نبيل صفية في المدرسة، يارا رضا، لـ"عرب 48": "صدمة فقدانه لا تزال تسيطر على الطلاب والمعلمين على حد سواء. انتشر الخبر بين صفوف المدرسة كالنار في الهشيم، وخلّف حالة من الذهول والحزن العميق. لم نصدق حين سمعنا أن نبيل هو الضحية، فقد كان آخر من نتوقع أن يصيبه مكروه".

قالت زميلة الفتى نبيل صفية في المدرسة، يارا رضا، لـ"عرب 48": "صدمة فقدانه لا تزال تسيطر على الطلاب والمعلمين على حد سواء. انتشر الخبر بين صفوف المدرسة كالنار في الهشيم، وخلّف حالة من الذهول والحزن العميق. لم نصدق حين سمعنا أن نبيل هو الضحية، فقد كان آخر من نتوقع أن يصيبه مكروه". pic.twitter.com/UO4JtWdimB — موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2025

وأوضحت رضا أن " نبيل تميز بذكائه واجتهاده والتزامه، وكان مثالا للطالب الهادئ الذي لا يفتعل أي مشكلة، ويحظى باحترام واسع داخل المدرسة".

وتحدثت بأسى عن أثر غيابه على المدرسة، قائلة "اليوم شعرنا بفراغ كبير، مقعده كان فارغا، وصوته غائبا، وكأن المدرسة كلها دخلت في حالة حداد".

وختمت رضا حديثها بالقول إن "نبيل كان يستحق مستقبلا مشرقا، لا رصاصة تُنهي حياته، سنظل نتذكره بابتسامته وأخلاقه واجتهاده، ما حدث له ليس عاديا ولا يجب أن يصبح عاديا، فهو لم يكن مجرد طالب، بل كان روحا جميلة خسرناها في لحظة".