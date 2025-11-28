شفاعمرو: استقبال واسع للصحافي سعيد حسنين بعد إنهاء فترة إبعاده عن منزله

اختُتم الاستقبال برسائل دعم متجددة للصحافي سعيد حسنين، عبّر خلالها الحضور عن أملهم في إنهاء ملفّ القضية قريبًا، وعودة حسنين إلى نشاطه الإعلامي، عادّين أن ما جرى معه يمسّ حرية التعبير والعمل الصحافي في المجتمع العربي.

الصحافيّ سعيد حسنين خلال استقباله فور وصوله إلى منزله الذي كان مُبعدا عنه ("عرب 48")

استقبل حشد كبير من أهالي شفاعمرو والمنطقة، اليوم الجمعة، الصحافيّ سعيد حسنين في منزله في شفاعمرو، وذلك بعد قرار المحكمة قبل يومين إنهاء قرار إبعاده عن البيت، وفكّ السوار الإلكتروني، مع الإبقاء على الحبس المنزليّ داخل حدود المدينة، والسماح له بالخروج لساعات محدودة يوميًا، حتى استكمال الإجراءات القانونية.

ويأتي هذا التطوّر في إطار القضية التي يُحاكم فيها حسنين، والتي تتضمن اتهامات تتعلق بـ"التواصل مع عميل أجنبيّ"، و"إظهار التضامن مع منظمة مصنفة إرهابية"، على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية.

خطوة أولى نحو إنهاء "الملفّ الوهميّ"

وقال منسّق حملة الدفاع عن حسنين، مراد حدّاد، في حديث لموقع "عرب 48"، إن قرار المحكمة يشكّل "خطوة أولى نحو إنهاء الملف الوهميّ"، مؤكدًا أن المقابلة التي استندت إليها لائحة الاتهام، تندرج ضمن العمل الصحافي.

فيديو يوثّق جانبا من استقبال الصحافيّ سعيد حسنين، في منزله بمدينة شفاعمرو والذي كان مُبعدا عنه بقرار قضائيّ، على خلفيّة تصريحات إعلامية أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية.



للتفاصيل: https://t.co/Nl1U2IZ8yZ pic.twitter.com/8PN1jszIx6 — موقع عرب 48 (@arab48website) November 28, 2025

وأضاف أن القضية تأتي في سياق محاولات الضغط على الصحافيين العرب، والتضييق على حرية التعبير.

تضامن واسع

وعبّر رئيس مجلس كفر مندا المحلي، علي خضر زيدان، عن فرحة الأهالي بعودة حسنين إلى منزله، مؤكدًا أنه يُعدّ "ابنًا لكفر مندا"، ويحظى بمحبة وتعاطف واسعين.

الصحافي سعيد حسنين في منزله بعد فترة من الإبعاد، وكلمات من الحضور تعبّر عن الدعم المجتمعيّ الذي تلقّاه ولا يزال، منذ اعتقاله. pic.twitter.com/xHyjP8QfkE — موقع عرب 48 (@arab48website) November 28, 2025

وعَدّ زيدان قرار المحكمة إيجابيًّا، آملا أن تُغلق القضية قريبًا، ليعود حسنين إلى ممارسة عمله الصحافي بشكل كامل.

من جهته، ذكر أمين عنبتاوي، رئيس بلدية شفاعمرو السابق، أن الالتفاف الشعبي حول حسنين، يشكّل نموذجًا للوحدة بين أبناء المجتمع العربي، مشيرًا إلى أن القضية تسلّط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه حرية التعبير.

مركّز حملة الدفاع عن الصحافيّ سعيد حسنين، مراد حداد، يتحدّث إلى "عرب 48". pic.twitter.com/jqYj57bf3n — موقع عرب 48 (@arab48website) November 28, 2025

وقال إن ما مرّ به حسنين، كان "تجربة صعبة"، لكنه أثنى على صمود العائلة والمجتمع من حوله.

العائلة: ستة أشهر من القلق والمعاناة

وعبّرت والدة الصحافي، لطيفة حسنين عن ارتياحها لعودة ابنها إلى منزله، بعد نحو ستة أشهر من الإبعاد، متحدثة عن الفترة الصعبة التي عاشتها العائلة خلال غيابه.

والدة الصحافي سعيد حسنين، لطيفة حسنين، تعبّر عن ارتياحها لعودة ابنها إلى منزله، بعد نحو ستة أشهر من الإبعاد، متحدثة عن الفترة الصعبة التي عاشتها العائلة خلال غيابه.



للتفاصيل: https://t.co/Nl1U2IZ8yZ pic.twitter.com/cQ0KKtZ4YZ — موقع عرب 48 (@arab48website) November 28, 2025

كما أشارت إلى "محبّة الناس التي التفّت حوله وساندته، طوال هذه المدة".

دعوات لتعزيز وحدة الصف

كما تحدّث عدد من الشخصيات، بينهم عضو بلدية شفاعمرو رائف صديق، مؤكدين أن " الالتفاف الشعبي الواسع حول حسنين، يعكس قوة المجتمع العربيّ، وأهمية وحدة الصفّ في مواجهة التحديات".

شفاعمرو: استقبال واسع للصحافي سعيد حسنين بعد إنهاء فترة إبعاده عن منزله.



- تصوير: إيناس مريح - "عرب 48" pic.twitter.com/bIG7rqr7mA — موقع عرب 48 (@arab48website) November 28, 2025

وشدّد المتحدثون على "ضرورة استمرار التضامن، والدفاع عن حرية العمل الصحافيّ".

واختُتم الاستقبال برسائل دعم متجددة للصحافي سعيد حسنين، عبّر خلالها الحضور عن أملهم في إنهاء ملفّ القضية قريبًا، وعودة حسنين إلى نشاطه الإعلامي، عادّين أن ما جرى معه يمسّ حرية التعبير والعمل الصحافي في المجتمع العربي.

ويعود اعتقال حسنين إلى الخامس من شباط/ فبراير 2025، بعد أن اقتحمت الشرطة الإسرائيلية منزله وأجرت تفتيشات، على خلفية حملة تحريض قادتها وسائل إعلام إسرائيلية، ومجموعات متطرّفة، إثر مقابلة أجراها مع قناة "الأقصى".

وكانت المحكمة قد حوّلته إلى الحبس المنزلي في كفر مندا، يوم 13 أيار/ مايو، بعد أن أمضى أكثر من ثلاثة أشهر رهن الاعتقال، وسط ظروف صعبة.