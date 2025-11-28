"يلا ع الواد": مبادرة نسوية تعيد الحياة لوادي النسناس في حيفا ضمن مناهضة العنف

في وادي النسناس، حيث تختلط الذاكرة بالحياة اليومية، بدا اليوم وكأنه استعادة لحق الحي في التنفس، ولحق النساء في الظهور والإبداع والاستقلالية.

نظّمت جمعية كيان – تنظيم نسوي بالتعاون مع لجنة حي وادي النسناس، الجمعة، مشروع "يلا ع الواد" الهادف إلى دعم المبادرات النسائية والمصالح الصغيرة في الحي، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء، التي تُقام عالميًا في هذه الفترة.

وجمعت الفعالية التي استقطبت مشاركة واسعة من أهالي الحي وزواره، نساء صاحبات مصالح منزلية، وفنانين محليين، ونشطاء اجتماعيين، في محاولة لإعادة الحيوية الاقتصادية والثقافية إلى أحد أهم أحياء حيفا العربية التاريخية.

يؤكد مشروع "يلا ع الواد"، أن دعم النساء والمصالح المحلية ليس مجرد نشاط اقتصادي عابر، بل فعل صمود اجتماعي وثقافي في وجه العنف والتهميش. وفي وادي النسناس، حيث تختلط الذاكرة بالحياة اليومية، بدا اليوم وكأنه استعادة لحق الحي في التنفس، ولحق النساء في الظهور والإبداع والاستقلالية.

"دعم النساء جزء من تحسين جودة الحياة"

قالت مديرة نادي الجيل الذهبي في وادي النسناس، أميمة جشي، وهي من الناشطات في حي الحليصة، لـ"عرب 48"، إن "وجود مشاريع في أحيائنا العربية مثل وادي النسناس مهم جدًا، لأنه ينعكس على جودة حياة السكان".

وأضافت "نحن ندعم هذه المبادرات لنساعد أصحاب المشاريع الصغيرة على تحسين معيشتهم. اليوم نرى أعمالًا متنوعة، من الزراعة إلى الحرف اليدوية، وهذا دليل أن مجتمعنا مليء بالطاقة والإبداع. من المهم أن نقيم فعاليات كهذه مرتين سنويًا على الأقل، وخصوصا عندما يكون هناك شراكة بين مؤسسات الحي".

"يلا ع الواد جزء من حملة مناهضة العنف"

من جهتها، أوضحت مديرة جمعية "كيان"، نسرين طبري، لـ"عرب 48"، أن "المشروع يأتي ضمن سلسلة نشاطات واسعة نفذتها الجمعية في مناطق مختلفة. ’يلا ع الواد’ هو نشاط ضمن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف. أردنا أن نُظهر الجانب الإيجابي في مجتمعنا، وأن نُبرز التكافل الاجتماعي كأداة لمواجهة العنف والجريمة. في البازار تشارك نساء من الحي يعملن من منازلهن، وهذه فرصة لتسويق أعمالهن ومنحهن دعمًا اقتصاديًا مباشرًا".

وتابعت "لدينا أيضًا ورشة المقايضة، حيث يجلب كل شخص غرضًا ويستبدله بآخر من دون مقابل مالي، وهي طريقة لتعزيز روح المشاركة. اختيار وادي النسناس لم يكن صدفة؛ فهو حي تاريخي فلسطيني مهم، لكنه عانى من إهمال طويل كغيره من الأسواق والأحياء العربية. نهدف إلى إعادة الحياة إلى هذه المناطق ودعم مصالحها كي تصمد أمام الضغط الاقتصادي والمنافسة مع المجمعات التجارية".

"وادي النسناس قلب المدينة"

بدوره، قال الفنان والخطاط أحمد زعبي من حيفا لـ"عرب 48"، إن "وادي النسناس حي تاريخي يمثل القلب النابض لمدينة حيفا، وهو مكان نشعر فيه بجذورنا وهويتنا الفلسطينية. اختيار هذا الحي لإقامة المشروع يحمل رسالة مهمة".

ولفت إلى أنه "لدينا متجر فني يضم أعمالا لـ15 فنان فلسطيني، ونلاحظ تغيّرًا إيجابيًا في السنوات الأخيرة، إذ بدأت المصالح الفنية والشبابية تعيد الروح للمكان، وهذا ما يحتاجه الحي ليزدهر من جديد".

"دعم المصالح المحلية ضرورة للبقاء"

أما المحامي جورج شحادة من وادي النسناس، فأكد لـ"عرب 48" على أهمية دعم المصالح الصغيرة في الحي، قائلا إن "حي وادي النسناس تضرر كثيرًا خلال جائحة كورونا، واستمرت التحديات مع الأزمات اللاحقة. المصالح هنا صغيرة وتواجه منافسة من المحلات الكبيرة والسوبر ماركت، رغم أن الأسعار في الحي أقل بكثير. لكن الحي يعاني من تهميش واضح، من البنى التحتية المكسّرة إلى غياب مواقف السيارات والتنظيم".

وأضاف "هذه المشاريع النسائية مبادرة مباركة يجب أن تستمر، فهي تساعد أصحاب المصالح على الخروج من الضائقة الاقتصادية، ولها أثر مباشر على عائلاتهم. واجبنا أن نكون سندًا لهم".