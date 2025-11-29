جسر الزرقاء: 3 مصابين أحدهم فتى بحالة خطيرة بجريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة جسر الزرقاء عن إصابة 3 أشخاص أحدهم فتى (16 عاما) وصفت حالته بالخطيرة.

أصيب 3 أشخاص بجروح أحدهم فتى (16 عاما) وصفت حالته بالخطيرة جراء جريمة إطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء، اليوم السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وقال المضمد فادي كبها، إنه "تلقينا بلاغا حول مصابين في حادثة عنف، ومع وصولنا إلى المكان رأينا المصابين وهم بوعيهم، إذ عانى فتى (16 عاما) من إصابة خطيرة في جسده بينما المصابان الآخران أصيبا بجروح طفيفة، وقد قدمنا لهم العلاجات الأولية ونقلناهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ من دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه به.

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في جرائم القتل وأحداث العنف بالمجتمع العربي، والتي أسفرت عن مقتل 238 شخصا، منذ مطلع العام وحتى اليوم، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 191 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان نحو 120 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة. كما سُجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.