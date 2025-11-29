بكر جزماوي: "قبل الجريمة التي تعرضت لها ابنتي بيوم كانت قد قدمت شكوى ضد زوجها في شرطة وادي عارة، وهناك أبلغتنا الشرطة أنها ستعمل على اعتقال زوجها، ولكنه نفذ الجريمة النكراء قبل اعتقاله".

توفيت الشابة عنان بكر جزماوي (46 عامًا)، من سكان عرعرة المثلث، متأثرة بجراحها البالغة التي أصيبت بها قبل نحو 3 أسابيع، وذلك بزجاجة حارقة أقدم طليقها على إلقائها بينما كانت داخل سيارتها عند خروجها من مكان عملها في بلدة حريش بمنطقة وادي عارة؛ لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 238 قتيلا بينهم 23 امرأة.

وكانت الضحية قد نُقلت إلى المستشفى وهي في حالة حرجة، وخضعت لسلسلة من العمليات، إلا أنّ حالتها الصحية تدهورت مؤخرًا، ليقر الطاقم الطبي وفاتها متأثرة بالإصابات الخطيرة التي لحقت بها من جراء الجريمة.

والد القتيلة حرقا من عرعرة المثلث لـ"عرب 48": طليقها هددها وقدمت شكوى للشرطة قبل يوم من الجريمة وتركت خلفها 3 أبناء



وتركت الضحية خلفها 3 أبناء أكبرهم فتاة (15 عامًا)، واعتقلت الشرطة طليقها بعد جريمة القتل، علمًا أنهما كانا قد انفصلا عن بعضهما بعد نحو 16 عامًا من زواجهما.

والد الضحية: "طليقها هددها وقدمت شكوى للشرطة قبل يوم من الجريمة"

وقال والد الضحية بكر جزماوي من قرية عرعرة المثلث لـ"عرب 48"، إن "المتهم بقتل ابنتي عنان هو طليقها، الذي كان يهددها بعد انفصالهما قبل نحو عام، وذلك بسبب عدم اتفاقهما في الزواج، وقد انفصلا بعد زواج دام نحو 16 عاما".

وأشار إلى أن ابنته قدمت شكوى للشرطة قبل مقتلها، وقال إنه "قبل الجريمة التي تعرضت لها ابنتي بيوم كانت قد قدمت شكوى ضد زوجها في شرطة وادي عارة، وهناك أبلغتنا الشرطة أنها ستعمل على اعتقال زوجها، ولكنه نفذ الجريمة النكراء قبل اعتقاله".

وأضاف جزماوي، أن "المتهم بقتل ابنتي وهو طليقها، سجن لمدة 9 أشهر، وبعد خروجه من السجن واصل تهديداته ومن ثم قام بفعلته الإجرامية بالرغم من أننا لم نكن نتوقع ذلك".

ولفت إلى أن "ابنتي تركت خلفها 3 أطفال أكبرهم فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، وطفل وطفلة أصغر منها. الصدمة كبيرة عليهم وخصوصا أن من قام بالجريمة والدهم، وأثناء خروج والدتهم من العمل في دكان في مدينة حريش".

وختم والد الضحية بالقول، إن "ابنتي عنان كانت عصامية ومثابرة واجتهدت من أجل أبنائها، ولكنه قتلها بهذا الشكل الوحشي، ونحن نعلم أنه تم إلقاء القبض عليه ولكن بعد مقتل ابنتنا وبعد خسارتنا لها".

22 قتيلا خلال الشهر الجاري

وارتُكبت 22 جريمة قتل في المجتمع العربي، منذ مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

والقتلى هم: عنان بكر جزماوي، باسل نصار من عرابة البطوف، ونبيل صفية من كفر ياسيف، وبلال عطوة الأعسم من تلّ السبع بالنّقب، وسامي مغربي من الرملة وقد قُتل في تركيا، وصباح أبو القيعان من جت المثلث، ومهدي محاميد من أم الفحم، وباسل فرعوني من الناصرة، وأشرف وعبد الله أبو مديغم من رهط، وميثم زيود من مصمص، ويوسف الأطرش من الرملة، وتهليل عامر من كفر قاسم، ومحمد خلايلة من مجد الكروم، وصالح عابد صليبي من الناصرة، وأمير الوحواح من اللد، وحسين سموني من يافا، والشقيقين محمد ووليد مغربي من الرملة، ومراد يوسف من حيفا، وعبد الفتاح صبيحات من سالم، وأمين إغبارية من أم الفحم.

238 قتيلا عربيا بينهم 23 امرأة منذ مطلع العام

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في جرائم القتل وأحداث العنف بالمجتمع العربي، والتي أسفرت عن مقتل 238 شخصا، منذ مطلع العام وحتى اليوم، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 191 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان نحو 120 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة. كما سُجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.