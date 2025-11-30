ارتفاع في أسعار الوقود بدءا من فجر الغد

لن يتجاوز الحد الأقصى لسعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان للمستهلك في محطات الخدمة الذاتية (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) 7.11 شيكل للتر، بزيادة قدرها 4 أغورات عن التحديث السابق.

ترتفع أسعار الوقود بدءًا من فجر غد الإثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، أعلنت إدارة الوقود والغاز بوزارة الطاقة والبنية التحتية في البلاد أنه بعد انتصاف الليل بين الأحد والإثنين (30 تشرين الثاني/ نوفمبر - 1 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، سيتم تحديث أسعار منتجات الوقود التي تخضع للمراقبة وتباع للمستهلكين في محطات الوقود.

وبموجب التحديث الجديد لن يتجاوز الحد الأقصى لسعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان للمستهلك في محطات الخدمة الذاتية (شاملاً ضريبة القيمة المضافة) 7.11 شيكل للتر، بزيادة قدرها 4 أغورات عن التحديث السابق. وستُفرض رسوم إضافية على الخدمة الكاملة قدرها 25 أغورة للتر (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، دون تغيير عن التحديث السابق.

وفي مدينة إيلات، جنوبي البلاد، لن يتجاوز الحد الأقصى لسعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 95 أوكتان للمستهلك في محطة الخدمة الذاتية (بدون ضريبة القيمة المضافة) 6.03 شيكل للتر، بزيادة قدرها 3 أغورات عن التحديث السابق. وستُضاف رسوم إضافية للخدمة الكاملة قدرها 21 أغورة (بدون ضريبة القيمة المضافة)، دون تغيير عن التحديث السابق.

ودعت إدارة الوقود والغاز المستهلكين إلى مقارنة الأسعار بين محطات الوقود للاستفادة من الفروق في الأسعار.

وتنشر إدارة الوقود بوزارة الطاقة والبنية التحتية في نهاية كل شهر سعر البنزين 95 أوكتان في المحطة للشهر التالي.

ويعتمد سعر البنزين في محطات الوقود على متوسط ​​أسعار الوقود في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ​​خلال الأيام الخمسة التي تسبق آخر يومي عمل من كل شهر.

ويشمل السعر سلة من مصاريف التسويق وضريبة الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة.