حيفا: تحقيقات في احتراق 5 مركبات في موقعين مختلفين

احترقت 5 مركبات خصوصية في موقعين مختلفين بمدينة حيفا، فجر اليوم، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في الملابسات والأسباب.

تحقق الشرطة وخبراء الحرائق في احتراق 5 مركبات خصوصية في موقعين مختلفين بمدينة حيفا، فجر اليوم الأحد.

وأفاد المتحدث باسم "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأنه احترقت مركبات في أنحاء مدينة حيفا، إذ استُقدمت فرق الإطفاء والإنقاذ من مركز حيفا، بعد ورود بلاغات عن حرائق في مركبات.

وأضاف أنه شب حريق في شارع الكراجات "هموساخيم" بحيفا، وحادث آخر على الطريق السريع 721 بالقرب من موقف سيارات غابة الحرجيين "ياعر هيعرانيم" في حديقة الكرمل.

وأوضح أنه في "شارع الكراجات، وصلت طواقم الإطفاء إلى موقع الحادث، ورصدت أربع مركبات مشتعلة عند مدخل أحد المحلات التجارية. وعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق باستخدام الماء والرغوة، ومنعوا انتشاره إلى المركبات الأخرى في المنطقة. ولحقت أضرار جسيمة بالمركبات المتواجدة في موقع الحادث، ولم يُبلغ عن أي إصابات. أما على الطريق السريع 721، وصل رجال الإطفاء إلى موقع الحادث ووجدوا مركبةً تلتهمها النيران بالكامل. استخدمت فرق الإطفاء أنابيب المياه والرغوة لإخماد الحريق والحد من ألسنة اللهب التي كانت تُهدد الأشجار والشجيرات القريبة من المركبة. فتش رجال الإطفاء السيارة لاحقًا بحثًا عن أي عالقين. ولم يُبلغ عن وقوع إصابات في الحادث".

يذكر أنه تكرر اندلاع الحرائق بسيارات خصوصية في مدينة حيفا، في الآونة الأخيرة، وفتح خبراء الحرائق والشرطة ملفات للتحقيق في احتراق المركبات.