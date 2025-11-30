كسرى سميع: مصرع يوسف موسى إثر اصطدام حافلة بعربته الكهربائية

أسفر حادث اصطدام حافلة ركاب بعربة كهربائية في كسرى - سميع بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم، عن مصرع يوسف موسى (65 عاما) .

لقي يوسف موسى (65 عاما) مصرعه في كسرى - سميع بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الأحد، إثر صدم حافلة عربته الكهربائية التي كان يقودها.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في الساعة 05:28 تلقّى مركز الإسعاف 101 في منطقة آشير بلاغًا عن سائق عربة كهربائية صدمته حافلة. المسعفون أفادوا بأن الرجل كان بلا علامات تدل بأنه على قيد الحياة ويعاني من إصابات متعددة، وأُقرت وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وسادت حالة من الحزن والأسى في صفوف أهالي كسرى - سميع والمنطقة، إذ عبّر العديد من الأهالي عن صدمتهم من الفاجعة، ونعوا الفقيد بعبارات مؤثرة، مشاطرين العائلة في مصابها الأليم.