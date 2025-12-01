الشرطة تعتقل العشرات من "عناصر منظمات إجرامية" في الجليل والمثلث

اعتقلت الشرطة أكثر من 30 مشتبهًا من "منظمتين إجراميتين"، فجر اليوم، خلال حملة واسعة نفذتها بعد تحقيق سري استمر لأكثر من عام من قبل "الوحدة المركزية في لواء الشمال" ضد جرائم الابتزاز والإتاوة "الخاوة" والعنف.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، عن اعتقال العشرات من "عناصر منظمات إجرامية" في منطقتي الجليل والمثلث.

ووفقا للشرطة فإنها ألقت القبض على أكثر من 30 مشتبهًا من منظمتين إجراميتين، فجر اليوم، خلال حملة واسعة نفذتها بعد تحقيق سري استمر لأكثر من عام من قبل "الوحدة المركزية في لواء الشمال" ضد جرائم الابتزاز والإتاوة "الخاوة" والعنف.

وصرحت الشرطة أن "التحقيق بنى قاعدة أدلة قوية تربط المشتبهين بجرائم خطيرة تشمل جباية الخاوة، التدخل في مناقصات، السيطرة على مصالح تجارية، الابتزاز، والعنف المسلّح، إلى جانب شبهات بجرائم قتل خلال السنوات الأخيرة".

وأشارت الشرطة إلى أن "هذه الحملة تشكّل خطوة مركزية في جهودها لتفكيك منظمات الإجرام وفق إستراتيجية المفوّض العام".