النقب: مصرع المربي حمد الأسد جراء سقوطه من علو في اللقية

سقط رجل من علو في بلدة اللقية بمنطقة النقب، ما أدى إلى مصرعه بعد نقله بحالة حرجة إلى المستشفى؛ وذكرت مصادر محلية أن الفقيد هو المربي حمد الأسد الذي عمل مديرا لمدرسة في السابق.

لقي المربي حمد الأسد (55 عاما) مصرعه جراء سقوطه من علو في بلدة اللقية بمنطقة النقب جنوبي البلاد، مساء اليوم الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت مصادر محلية، أن الفقيد عمل مديرا لإحدى المدارس في السابق، وقد خيم الحزن على بلدة اللقية والمنطقة إثر نبأ وفاته.

الفقيد المربي حمد الأسد

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج؛ وهناك أقر الأطباء وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وذكر الطاقم الطبي، أنه "وصلنا إلى عيادة ورأينا رجلا (55 عاما) وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس، وقد أجريت له عمليات إنعاش في المكان، وقد واصلنا إجراء عمليات إنعاش متقدمة ثم نقلناه إلى غرفة العلاج المكثف في المستشفى وهو بحالة حرجة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة التي لم تتضح خلفيتها بعد.