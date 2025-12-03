الناصرة: اجتماع بين اللجنة الشعبية واللجنة المعينة لبحث قضايا الأهالي

عُقد اجتماع موسّع بين وفد من اللجنة الشعبية في الناصرة وإدارة البلدية المعيّنة، ناقشوا خلاله أبرز قضايا السكان، وقدّم الوفد ورقة عمل مهنية تتضمن معطيات ومقترحات عملية، وسط تأكيد متبادل على استمرار التعاون.

عُقد اجتماع استمر نحو ساعتين بين وفد من اللجنة الشعبية في الناصرة ورئيس اللجنة المعيّنة، يعكوف إفراتي، والمديرة العامة للبلدية، ناهدة منصور، وذلك لبحث قضايا سكان المدينة، بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وضم وفد اللجنة الشعبية كلًا من مرح أسعد، مريم حامد، أماني أبو راس، فوزي عكاوي، هاني نجم، وجهاد أبو أحمد. وقدّمت الطالبة الجامعية مرح أسعد، إلى جانب مراقب الحسابات هاني نجم، عرضًا مهنيًا مرفقًا بورقة عمل شاملة، تضمنت معطيات ومقترحات مستندة إلى توثيق الأهالي عبر نموذج إلكتروني.

دار خلال اللقاء نقاش موسّع حول عدد من الملفات الحيوية، وانضم لاحقًا أمين الصندوق، بهاء إغبارية، الذي عرض رؤية البلدية الاقتصادية المستقبلية.

وأشادت المديرة العامة، ناهدة منصور، بالمستوى المهني للجنة الشعبية، مؤكدة أهمية المعطيات التي طُرحت، فيما عبّر إفراتي عن تقديره لجهود اللجنة، معلنًا استعداد البلدية للتعاون وعقد جلسات عمل دورية مستقبلية.