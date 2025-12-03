بلدية كفر قرع تعقد اجتماعا عاما حول مشروع تسوية وتطويب الأراضي في جذر البلد

طُرحت في الاجتماع التحديات التي يواجهها أصحاب الأراضي بسبب غياب التسجيل الرسمي عبر السنوات، خاصة في حالات الإرث أو البيع غير الموثّق، الحصول على رخص بناء وعيرها، الأمر الذي خلق صعوبات قانونية وإجرائية في نقل الملكية أو الحصول على تراخيص.

عقدت بلدية كفر قرع اجتماعًا عامًا خُصّص لأصحاب الأراضي في جذر البلد (مسطح 1 ومسطح 2)، وذلك في قاعة قسم الهندسة، بحضور عدد من أصحاب الأراضي وممثلي مكتب تسوية العقارات في وزارة القضاء.

خلال الاجتماع الذي عُقد أمس، الثلاثاء، استعرض الطاقم المهني تفاصيل مشروع تسوية وتطويب الأراضي، والذي يهدف إلى تنظيم الملكيات وتسجيلها رسميًا في السجل الحكومي دون أي تكلفة على المواطنين، ضمن خطة الحكومة 550.

وأُشير إلى أهمية المشروع في حل مشاكل قانونية مزمنة تتعلق بالإرث، البيع، ورخص البناء، مع التأكيد على دوره في منع النزاعات وتعزيز الأمن القانوني.

ودعت البلدية أصحاب الأراضي إلى متابعة الإجراءات والاستفادة من المعلومات المنشورة عبر موقع البلدية، مؤكدة استمرارها في التعاون مع الجهات المختصة لإنجاح المشروع.