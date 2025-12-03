رهط: سلسلة بشرية تحت شعار "رسائل تربوية… ولا للعنف"

نظّمت بلدية رهط، صباح اليوم الأربعاء، سلسلة بشرية شارك فيها طلاب المدارس وهيئاتهم التدريسية، تحت شعار "رسائل تربوية… ولا للعنف"، تعبيرًا عن وحدة الموقف في مواجهة ظاهرة العنف وتعزيزًا لقيم الاحترام والمسؤولية.

وشارك في الفعالية رئيس البلدية طلال القريناوي، إلى جانب قيادات المدينة، مفتشين، مديري المدارس وطاقم تربوي واسع، حيث وقف الطلاب كتفًا إلى كتف تعبيرًا عن وحدة الموقف ضد العنف، وتعزيزًا لقيم الاحترام والحوار.

وأكد القريناوي أن الفعالية جزء من برنامج شامل لتعزيز المناخ التربوي الآمن، داعيًا الأهالي إلى دعم المدرسة كحاضنة للتربية والقيم.