لائحة اتهام ضد قاصر من النقب "خطط لتنفيذ عملية باسم داعش ثم حماس"

نسبت النيابة للمتهم "التحضير لارتكاب عمل إرهابي يتمثل بالقتل بظروف مشددة، والتدريب أو الإرشاد لتنفيذ عمل إرهابي، ومحاولة الحصول على سلاح لأغراض إرهابية".

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام خطيرة ضد قاصر من منطقة النقب، إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، نسبت إليه "التخطيط والتحضير لتنفيذ عملية طعن أو تفجير ضد جنود"، بعد تأثره بمحتوى تابع لتنظيم "داعش"، قبل أن يغيّر وجهته لاحقًا لصالح حركة "حماس"، وفقا لادعاء النيابة.

ووفق لائحة الاتهام، "بدأ القاصر منذ 2020 بمتابعة مواد تحريضية، وتدرّب على تنفيذ عمليات باستخدام السكين والمتفجرات، كما حاول اقتناء سلاح".

وقد وجّهت النيابة إليه "تهما تتعلق بالتحضير لعمل إرهابي، والتدريب الإرهابي، ومحاولة الحصول على سلاح".

المحكمة حظرت نشر أي تفاصيل قد تكشف هوية المتهم.