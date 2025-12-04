إصابة طفل بجروح خطيرة في حادث دهس بالنقب

أصيب طفل بجروح خطيرة، اليوم، بعد أن دهسته شاحنة في النقب. ونُقل إلى مستشفى سوروكا وهو فاقد للوعي ويعاني من إصابات بالغة في أطرافه السفلية.

أُصيب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بجروح خطيرة، اليوم الخميس، إثر تعرضه لحادث دهس من قبل شاحنة في منطقة النقب.

وبحسب ما أفاد به المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" فإن طواقم الإسعاف تلقت بلاغًا عند الساعة 14:57، ووصلت إلى المكان في قرية اللقية بمنطقة النقب لتقديم العلاج الطبي للطفل الذي كان فاقدًا للوعي ويعاني من كدمات شديدة في أطرافه السفلية.

وتم نقل الطفل إلى مستشفى "سوروكا" وهو بحالة خطيرة وغير مستقرة.

وقالت المسعفة حنان أبو غانم: "كان الطفل ملقى على جانب الطريق، وقدمنا له العلاج الفوري، ثم نقلناه للمستشفى وهو يعاني من إصابات بالغة".