حركات طلابية في تل أبيب: القيود الجديدة تستهدف العمل الطلابي الفلسطيني

أثار فرض جامعة تل أبيب قيودًا على الاحتجاجات والنشاطات داخل الحرم الجامعي، حالة من الغضب وموجة من الانتقادات لدى الحركات الطلابية العربية في الجامعة.

وترى الحركات الطلابية أن القيود الجديدة تستهدف بشكل مباشر العمل الطلابي العربي في الجامعة، إذ أصبح من شروط إقامة أي نشاط الحصول على ترخيص من الشرطة الإسرائيلية، التي تفحص إمكانية إصدار التصريح بموجب قانون "مكافحة الإرهاب".

وفي أعقاب موجة الانتقادات، نفت جامعة تل أبيب الاتهامات الموجهة إليها بشأن فرض تقييدات جديدة.

وفي حديثه لـ"عرب 48"، قال عضو سكرتارية "جفرا - التجمّع الطلابي" في جامعة تل أبيب، أحمد جبارين: "القيود هي استمرار لسياسات المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية الهادفة إلى قمع الطلاب الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة هويتهم وثقافتهم؛ وهي سياسات تحولت إلى ملاحقة سياسية منذ بدء حرب الإبادة على أهلنا في غزة".

أحمد جبارين

وتابع جبارين: "هذه القيود الجديدة ليست إلا أدوات قمع تتخفّى خلف عباءة الإجراءات الإدارية البيروقراطية، لكنّ ما ستُحدثه فعليًا هو تحويل الحرم الجامعي إلى فرع لمركز شرطة. فاشتراط الحصول على تصريح من الشرطة لإقامة نشاطات ثقافية داخل الجامعة، كمسرحيات وغيرها، يُعدّ سابقة خطيرة لم تكن واردة بوضوح في الأنظمة السابقة، وهو يعني عمليًا أن ضابط الشرطة بات من يحدد ما هو 'ثقافي' ومسموح به أكاديميًا، وليس إدارة الجامعة".

وأضاف: "الأخطر من ذلك هو إدخال قانون مكافحة الإرهاب كمرجعية قانونية لفحص طلبات النشاط الطلابي، ما يُعدّ عسكرة للقوانين الجامعية؛ إذ لم تكتفِ الجامعة بلوائحها الداخلية، بل استجلبت قوانين الدولة القمعية لتُستخدم كمصفاة أولية، ما يُحوّل أي نشاط طلابي فلسطيني إلى ملف أمني محتمل قبل أن يبدأ".

وعن التأثير المباشر للقيود الجديدة على العمل الطلابي، أشار جبارين إلى أن "النتيجة المباشرة هي تصفية العمل الطلابي الفلسطيني فعليًا، وتحويله إلى نشاط معرض للمساءلة القانونية في أي لحظة. وتشير التعليمات كذلك إلى أن بعض الفعاليات تتطلب رخصة مصلحة تجارية، وهو بند صُمم خصيصًا لضرب الفعاليات الفلسطينية الكبيرة التي تحتاج إلى تجهيزات لوجستية؛ فبينما تستطيع الحركات الصهيونية إقامة فعاليات ضخمة بدعم مؤسسات الدولة والبلدية، يُطلب منا كطلاب عرب التوجه إلى بلدية تل أبيب للحصول على تراخيص معقدة لا تُطلب من غيرنا، مما يجعل إقامة أي نشاط كبير أمرًا شبه مستحيل من الناحية البيروقراطية قبل أن يبدأ".

وأوضح جبارين: "البند الأخطر هو الذي ينص على أن أي حدث ثقافي ليس جزءًا من النشاط الأكاديمي العادي يتطلب، بموجب القانون، موافقة الشرطة الإسرائيلية. وهنا يكمن التمييز العنصري البنيوي: بالنسبة للطلاب اليهود، تندمج الثقافة غالبًا ضمن النشاط الأكاديمي أو السائد، ولا تستدعي استنفار الشرطة. أما بالنسبة لنا، فثقافتنا هي هويتنا السياسية؛ أمسية شعرية لمحمود درويش، أو عرض فلكلوري، أو إحياء ذكرى النكبة، كلها تصنّفها الجامعة الآن كأحداث خارجية تتطلب موافقة الشرطة. ونحن نعلم جيدًا كيف تتعامل الشرطة مع الثقافة الفلسطينية؛ إذ تصنّفها تحريضًا وإرهابًا. هذا البند يعني عمليًا أننا لن نتمكن من تنظيم أي نشاط يعبّر عن هويتنا الوطنية إلا إذا رضي عنه ضابط الشرطة".

وبخصوص النفي الذي عممته جامعة تل أبيب، مؤخرًا، بشأن فرض القيود، قال جبارين: "هو نفي يجافي الحقيقة، ويحاول تجميل الواقع بمصطلحات ليبرالية. نائبة الرئيس تدّعي أن هذه التعليمات مجرد تجميع لممارسات قائمة، وهذا بحد ذاته إدانة، لأنه يعني مأسسة التضييق الذي كنا نعاني منه عرفيًا، ليصبح قانونًا مكتوبًا. تتغنّى الجامعة في ردها بأن حرية التعبير لم تُعلّق حتى في زمن الحرب، لكن هذا التصريح منفصل تمامًا عن الواقع الذي نعيشه كطلاب فلسطينيين. عندما تقول الجامعة إنها تمنع التحريض على الإرهاب، وتستخدم هذا المصطلح الفضفاض كشرط للموافقة، فهي تمنح نفسها سلطة تفسير ما هو سياسي وما هو إرهابي، وفقًا للمعايير الأمنية الإسرائيلية. النفي هو محاولة علاقات عامة موجهة للمجتمع الدولي والأكاديمي، بينما اللغة السائدة على الأرض هي لجان الطاعة والتهديدات الأمنية".

وشدّد على أن "هذه التعليمات هي الحلقة الأحدث، وربما الأخطر، في مسلسل العسكرة الكاملة للجامعة. فمنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لم نعد داخل صرح أكاديمي، بل في ثكنة عسكرية؛ نرى مئات الطلاب يتجولون بزي جيش الاحتلال وبأسلحتهم داخل المحاضرات، وكأن الجامعة باتت جزءًا من جبهة الحرب. وفي المقابل، يتم استدعاء الطلاب الفلسطينيين إلى لجان الطاعة لمجرد منشور على وسائل التواصل. التعليمات الجديدة تأتي لتوفّر الغطاء القانوني لهذه الملاحقة؛ فعندما تشترط الجامعة عدم وجود موانع قانونية وتلوّح بقوانين مكافحة الإرهاب، فإنها تتماهى كليًا مع السياسات الحكومية والأمنية التي تستهدف الرواية الفلسطينية".

وختم جبارين قائلًا: "تزامن هذه التعليمات مع الجو العام من التحريض والملاحقة يؤكد أن الهدف ليس تنظيم النشاط، بل إخضاع الطالب العربي الفلسطيني، وتحديد مساحة تحرّكه، وعزله عن قضايا شعبه، وجعل ثمن العمل السياسي باهظًا جدًا، لردع الطلاب ودفعهم إلى العزوف عنه".