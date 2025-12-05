جدارية فنية ومبادرة تطوعية لتعزيز الهوية الفلسطينية في قرية الدامون المهجرة

تبرز هذه المبادرة كخطوة حقيقية لإحياء ذاكرة الدامون وتعزيز الوجود الفلسطيني في المكان، حيث يتم دمج الفن والعمل التطوعي في مشروع جماعي يربط الأجيال المتعاقبة بأرضها وتاريخها.

نظمت في قرية الدامون المهجّرة في الجليل فعالية تطوعية واسعة ضمن مبادرة "مداد"، التي تهدف إلى إعادة إحياء هذه القرية وتحويلها إلى مساحة آمنة وحيوية تعكس الهوية الفلسطينية، وذلك بالتعاون مع المجلس المحلي والمركز الجماهيري في كابول، وبمشاركة عدد من النشطاء من القرية.

وقام المشاركون ببناء جدارية من الفسيفساء، بالإضافة إلى حملة تنظيف وإضافة مقاعد خشبية في أرض القرية للزائرين. وتبرز هذه المبادرة كخطوة حقيقية لإحياء ذاكرة الدامون وتعزيز الوجود الفلسطيني في المكان، حيث يتم دمج الفن والعمل التطوعي في مشروع جماعي يربط الأجيال المتعاقبة بأرضها وتاريخها.

المسؤولة عن مبادرة "مداد"، ديانا أشقر من كابول، تتحدث لـ"عرب 48" عن المبادرة التطوعية والجدارية الفنية في بلدة الدامون المهجرة



وقالت المسؤولة عن مبادرة "مداد"، ديانا أشقر، في حديث لـ"عرب 48"، إن "المشروع يهدف إلى إحياء مكان تاريخي تحول استخدامه مؤخرا لأغراض ضارة مثل شرب الكحول. اليوم، نعمل على تحويله إلى مكان آمن وجميل يستقبل العائلات والشباب معًا. بالإضافة إلى تحسين المكان، نسعى لتعزيز الهوية الوطنية والشخصية لدى الشباب من خلال ورشات عمل تتيح لهم التعبير عن أفكارهم والمساهمة في تغيير واقعهم المحلي".

وأضافت أشقر أن "مداد" هي "مبادرة شبابية موجودة حاليًا في نحو 14 بلدة من بينها كابول، إذ نعمل على تحسين المكان التاريخي في قرية الدامون المهجّرة ضمن برنامج سنوي يُشرك الشباب في الحفاظ على الأماكن العامة والتراث الفلسطيني. نحن لا نعمل فقط على تحسين المكان، بل نسعى أيضًا لتعزيز الهوية الفلسطينية للشباب وحمايتها للأجيال القادمة".

الفنانة سلوى عثمان تتحدث لـ"عرب 48" عن المبادرة التطوعية والجدارية الفنية في بلدة الدامون المهجرة



ومن جانبها، استعرضت الفنانة سلوى عثمان ابنة كابول والمتجذرة في الدامون، مشاركتها الفنية في المبادرة التطوعية في حديث لـ"عرب 48"، بالقول "أغلب لوحاتي تعكس ذكريات والديّ عن الدامون، وقد استلهمت العديد منها من روايات والدتي عن القرية. اليوم نعمل على توثيق هذه الذكريات، وليس فقط عبر الفن، وإنما أيضًا عبر العمل المجتمعي، لنترك بصمتنا في قرانا المهجّرة".

اللوحة التي اختارتها الفنانة سلوى عثمان هي تجسيد لصور من الحياة اليومية في الدامون، تُعبّر عن العلاقة الحميمة بين الإنسان والأرض. وباختيارها لعين الدامون كموقع لتنفيذ هذه الجدارية، أرادت أن تكون تلك الذاكرة حية أمام الجميع، وخصوصا أنها جزء من المشروع الذي يهدف إلى تحويل هذا الموقع التاريخي إلى مكان آمن ومريح يعكس الهوية الفلسطينية ويستقطب الأجيال الشابة والعائلات.

من خلال هذه اللوحة الجدارية، يسعى مشروع "مداد" إلى ربط الجيل الجديد بتاريخهم وتراثهم، حيث تلتقي الفنون مع العمل التطوعي في تجسيد مرونة الشباب في الحفاظ على الأماكن التاريخية من خلال الإبداع والتفاعل المجتمعي.

المهندسة المعمارية سيرين حسن تتحدث لـ"عرب 48" عن المبادرة التطوعية والجدارية الفنية في بلدة الدامون المهجرة



أما المعمارية سيرين حسن، فقد شددت في حديث لـ"عرب 48" على أهمية اختيار موقع عين الدامون لإعادة إحيائه، مشيرة إلى أن "الهدف من اختياري لهذا المشروع هو تحويل المساحة العامة في الدامون إلى مكان يعزز هويتنا الثقافية والفلسطينية. نحن في الداخل الفلسطيني نعاني من نقص المساحات العامة، ولهذا علينا أن نعيد الحياة لهذه الأماكن مع إشراك الشباب في صيانتها".

مدير المركز الجماهيري في كابول، علي عرموش، يتحدث لـ"عرب 48" عن المبادرة التطوعية والجدارية الفنية في بلدة الدامون المهجرة



وفي السياق نفسه، أوضح مدير المركز الجماهيري في كابول، علي عرموش، في حديث لـ"عرب 48"، أن "هذه المبادرة هي ثمرة شراكة بين عدة جهات هدفنا هو خلق بيئة داعمة للشباب، وهذا المشروع يعكس تداخل المجتمع المحلي من مختلف الأجيال والشرائح".

الشاب يزن مراد يتحدث لـ"عرب 48" عن مشاركته في المبادرة التطوعية والجدارية الفنية في بلدة الدامون المهجرة



وأكد الشاب يزن مراد وهو أحد المشاركين في المشروع في حديث لـ"عرب 48"، على أهمية دور الشباب في الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتعزيز الانتماء، مضيفا "نحن هنا في الدامون لا نعمل فقط على التنظيف والترتيب، بل نحمل رسالة فخر واعتزاز بهذه الأرض، وهي رسالتنا جميعًا. اليوم نحن بحاجة إلى أن نكون يدًا واحدة لمواجهة التحديات التي تواجه مجتمعنا".