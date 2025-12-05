ماجد زيدان من كفر مندا ضحية حادث سير مروّع قرب حيفا وإصابة 5 آخرين

مصرع الشاب العشريني ماجد زيدان من كفر مندا وإصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة في حادث سير مروّع وقع فجر اليوم على شارع 70 قرب مفترق كفار حسيديم بمنطقة الكرمل.

من مكان الحادث قرب حيفا، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي الشاب ماجد زيدان في العشرينيات من عمره من كفر مندا، مصرعه، وأُصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة، بينهم ثلاثة بحالة خطيرة، في حادث سير وقع فجر اليوم، الجمعة، على شارع 70 بمحاذاة مفترق "كفار حسيديم" بالقرب من مدينة حيفا في منطقة الكرمل.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" بأن الحادث نجم عن اصطدام عدة مركبات، وتسبب بأضرار جسيمة لها.

ضحية الحادث ماجد زيدان

وقال كبير المسعفين عمير وهبي: "عثرنا على الشاب ملقى بين الشجيرات، فاقدًا للوعي والنفس والنبض، وأُعلن عن وفاته في المكان بعد فحصه".

وأفاد طاقم الإسعاف بأن "المشهد كان مروعاً، حيث تعرضت عدة مركبات لأضرار جسيمة. وجدنا ستة مصابين، أحدهم شاب في العشرينيات من عمره دون علامات حياة، فأُعلنت وفاته. كما عالجنا ثلاثة مصابين بإصابات خطيرة، اثنان منهم فاقدان للوعي، بالإضافة إلى اثنين بحالة متوسطة. قدّمنا لهم العلاج الطبي وأخليناهم على وجه السرعة بسيارات إسعاف العناية المكثفة إلى مستشفيات مختلفة".

وقدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصابين، ثم نُقلوا بسيارات إسعاف إلى مستشفيات مختلفة. وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.