مصرع شاب في حادث دهس على شارع 6 قرب كفر قرع

أسفر حادث دهس وقع على شارع 6 قرب مدينة كفر قرع، عن مصرع شاب إثر إصابته بجروح بالغة الخطورة، إذ لم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان.

لقي شاب، في العشرينيات من عمره، مصرعه جراء تعرضه لحادث دهس وقع على شارع 6 قرب مدينة كفر قرع؛ ليل الجمعة – السبت.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الشاب إثر إصابته بجروح بالغة الخطورة.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي، إن "المصاب كان على جانب الشارع وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس، وقد عانى من إصابات بالغة الخطورة في جسده إثر تعرضه للدهس من مركبة عابرة، إذ أجرينا له الفحوص الطبية لكن لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وحيثيات وقوع الحادث.

يشار إلى أن 428 شخصا بينهم 142 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت في شوارع البلاد منذ مطلع العام، ومن ضمن الحصيلة الأولى كان 116 شخصا لقوا مصارعهم جراء حوادث الدهس هذا العام؛ وفق آخر حصيلة أوردتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".