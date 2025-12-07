الطيرة: إصابة شاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار

ذكرت الطواقم الطبية أن المصابين نُقلا بواسطة طواقم "نجمة داود الحمراء" إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 18 عامًا بجروح خطيرة جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في مدينة الطيرة، مساء الأحد، كما أُصيب شاب آخر يبلغ نحو 30 عامًا بجروح وُصفت بالمتوسطة.

وذكرت الطواقم الطبية أن المصابين نُقلا بواسطة طواقم "نجمة داود الحمراء" إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

قتل الشاب أيوب المصالحة، في العشرينيات من عمره، إثر تعرضه للطعن خلال شجار عائلي وقع فجر اليوم الأحد في بلدة شقيب السلام في النقب.

ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث فور الإبلاغ عنه، حيث اعتقلت مشتبهين بالضلوع في الجريمة، فيما أفادت بأن عمليات الاعتقال قد تتوسع خلال الساعات المقبلة مع تقدم التحقيقات.

240 قتيلا عربيا بينهم 23 امرأة منذ مطلع العام

يأتي ذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في جرائم القتل وأحداث العنف بالمجتمع العربي، والتي أسفرت عن مقتل 240 شخصا، منذ مطلع العام، وسط تواطؤ وتقاعس الشرطة عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 191 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان نحو 120 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم سبعة فتيان وأطفال لم يبلغوا سن الـ18، و23 امرأة. كما سجلت 13 حالة قتل من قِبل الشرطة.

وتعكس هذه الأرقام الصادمة حجم تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن أداء دورها في مكافحة الجريمة، ومحاسبة المجرمين.