الناصرة: مجلس الطائفة الأرثوذكسية يركّب شجرة الميلاد إيذانًا ببدء الاحتفالات

مجلس الطائفة الأرثوذكسية في الناصرة يركب شجرة الميلاد في ساحة العين وسط أجواء احتفالية مميزة، إيذانًا ببدء موسم أعياد الميلاد وجذب آلاف الزوار من مختلف أنحاء البلاد.

ركّب مجلس الطائفة الأرثوذكسية في مدينة الناصرة، اليوم الأحد، شجرة عيد الميلاد التقليدية في ساحة العين بالقرب من كنيسة البشارة، وذلك بحضور المئات من الأهالي وفي أجواء احتفالية مميزة.

ويُعدّ تركيب الشجرة في ساحة العين حدثًا سنويًا يُعلن من خلاله انطلاق أجواء عيد الميلاد في المدينة، وسط مشاركة واسعة من السكان والزوار. ومن المتوقع أن تُضاء الشجرة خلال الأيام القريبة في احتفال مركزي ضمن البرنامج الاحتفالي السنوي الذي يستقطب آلاف الزائرين من مختلف أنحاء البلاد.

ودعا المجلس الأهالي إلى "المشاركة في يوم الأحد المقبل بحفل إضاءة شجرة الميلاد النصراوية، وإضاءة قلوبنا بالأمل والمحبة والتسامح".

كما دعا للمشاركة في أمسيات مهرجان الميلاد المجيد، وذلك من يوم الأربعاء الموافق 17 كانون الأول وحتى يوم الأحد 21 كانون الأول 2025 في موقف المطرانية.