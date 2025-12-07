جلسة في محكمة الناصرة بشهادة دفاعية لصالح الشيخ كمال خطيب في تهم "تحريض"

استمعت هيئة محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم، لشهود في قضية الشيخ كمال خطيب، المتعلقة بتهمتَي "التحريض على العنف" و"التحريض على الإرهاب".

عقدت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الأحد، جلسة لسماع الشهود في قضية الشيخ كمال خطيب، المتعلقة بتهمتَي "التحريض على العنف" و"التحريض على الإرهاب".

وشارك في الجلسة العشرات من أقارب الشيخ كمال خطيب، إلى جانب عدد من المتضامنين والشخصيات السياسية والاجتماعية والناشطين، في حين قيّد أمن المحكمة عدد الحضور، ومنع معظم المتضامنين من دخول القاعة.

وقدّم أحد سكان كفر كنا، وهو جار الشيخ كمال ومن مرتادي المسجد الذي يُلقي فيه خطبه، شهادته حول معرفته بالشيخ، وعرض تفاصيل حادثة إنقاذ نفّذها لمواطن يهودي علِق داخل مظاهرة في بلدة كفر كنا خلال أحداث "هبة الكرامة" في أيار/ مايو 2021.

وعرض الشاهد تركيز الإعلام الإسرائيلي على حادثة إنقاذه للمواطن اليهودي، مشيرًا إلى استضافتهما معًا في لقاء صحفي مباشر عبر إذاعة إسرائيلية للحديث عمّا جرى حينها، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم وجود علاقة للشيخ كمال خطيب بالأحداث التي وقعت في كفر كنا خلال هبة الكرامة.

كما استعرض الشاهد مواقف الشيخ خطيب المندّدة بأحداث عالمية مفصلية مثل هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، وأشار إلى الهجمة التي تعرّض لها من قبل أطراف في العالم العربي عقب إنقاذه للمواطن اليهودي، معبّرًا عن خشيته من تأثير تلك الهجمة على تعامل أهالي البلدة معه ومع عائلته.

وشدّد الشاهد على إشادة الشيخ خطيب بموقفه في إنقاذ المواطن اليهودي خلال خطبته في المسجد، وهو ما لاقى دعمًا كبيرًا من المصلين والأهالي.

من جانبه، عرض طاقم الدفاع توثيقًا لجزء من الخطبة التي ألقاها الشيخ خطيب، والتي أثنى خلالها على موقف الشاهد، وقال إنه لو كان مكانه لقام بالفعل ذاته.

ومن جهتها، أبدت ممثلة النيابة اعتراضها على الترجمة المرفقة إلى اللغة العبرية، معلّلة ذلك بأن الترجمة "غير دقيقة".

وكانت محكمة الصلح في مدينة الناصرة قد رفضت، يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر، طلب طاقم الدفاع عن الشيخ خطيب بإلغاء لائحة الاتهام بحقه، بسبب ما وصفه بـ"الخروقات القانونية الجوهرية" التي شابت سير المحاكمة، لا سيما بعد أن أصدرت القاضية الحكم بعد تقاعدها، وهو ما يُعدّ تجاوزًا واضحًا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، بحسب مركز عدالة.

وخلال أربع سنوات من المحاكمة، قدّم طاقم الدفاع شهادات خبراء، وسياسيين، وناشطين دعمت هذا الموقف، وبيّنت أن "أقوال الشيخ كمال خطيب تعبّر عن موقف سياسي وديني مشروع ومتداول".

وقد أدانت محكمة الصلح في الناصرة، في 30 حزيران/ يونيو 2025، الشيخ خطيب بتهمتَي "التحريض على العنف" و"التحريض على الإرهاب"، فيما برّأته من تهمة "التماهي مع منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية منشورين على موقع "فيسبوك" وخطبة ألقاها خلال نشاط للجنة المتابعة العليا في سياق أحداث هبّة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وادّعت النيابة أن أقوال الشيخ خطيب ومنشوراته تُشكّل "دعمًا لمنظمات إرهابية وتحريضًا على العنف"، في المقابل، أكّد طاقم الدفاع أن "جميع الأقوال والمنشورات تقع ضمن إطار الخطاب السياسي والديني المشروع بين الفلسطينيين، وتشكل نقدًا مشروعًا لسياسات الدولة تجاه الفلسطينيين والمسجد الأقصى، وهي محمية دستوريًا باعتبارها جزءًا من الحق في حرية التعبير عن الرأي".

ويُشار إلى أن لائحة الاتهام شملت منشورًا على "فيسبوك" بتاريخ 19 نيسان/ أبريل 2021، جاء في سياق الاعتداءات التي نفذتها الشرطة الإسرائيلية على شخصيات معروفة في مدينة يافا آنذاك، وتضمن المنشور تنديدًا بالعنف الممنهج الذي تمارسه الشرطة بحق الناشطين، وتسليطًا للضوء على الاعتداءات التي استهدفت القيادات المحلية.

أما المنشور الثاني فنُشر بتاريخ 25 نيسان/ أبريل 2021، واحتوى على تحليل تاريخي وسياسي حذر فيه الشيخ خطيب من أن التحريض المتصاعد والانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين، واقتحامات المسجد الأقصى المتكررة، قد تُهيّئ مناخًا يعيد إلى الأذهان ثورة البراق عام 1929، وما رافقها من سقوط ضحايا من العرب واليهود نتيجة التوترات التي غذّتها جهات متطرفة. وقد حمّل خطيب في منشوره المؤسسة الإسرائيلية المسؤولية عن تهيئة الأجواء لتكرار هذا السيناريو العنيف، محذرًا من النتائج الكارثية لمثل هذا المسار.

كما شملت لائحة الاتهام خطبة ألقاها الشيخ خطيب خلال فعالية نظّمتها لجنة المتابعة العليا، في 11 أيار/ مايو 2021، حيّا خلالها جموع المصلين الذين توافدوا إلى المسجد الأقصى للاعتكاف والصلاة، في محاولة لحمايته من اقتحامات الشرطة والمستوطنين، وبارك جهودهم ومواقفهم.

وقد أصرت النيابة، خلال المراحل الأولى من القضية، على الاعتقال الفعلي للشيخ خطيب حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وهو ما رد عليه طاقم الدفاع، المؤلف من مركز "عدالة" الحقوقي ومؤسسة "ميزان"، باستئناف للمحكمة المركزية. وبعد قرابة شهر، ألغت المحكمة قرار الاعتقال بتاريخ 20 حزيران/ يونيو 2021، وأطلقت سراح الشيخ خطيب بشروط مقيّدة، شملت منعه من الخطابة، والتجمّع، واستخدام الإنترنت لمدة 90 يومًا، إضافة إلى كفالة مالية، والإبعاد عن بلدته الأم لمدة 45 يومًا.

جبارين: الإدانة صدرت ممّن لا تملك صفة قضائية آنذاك

وقال مدير مركز "عدالة" الحقوقي، المحامي حسن جبارين، وهو من طاقم الدفاع: "ما جرى في هذا الملف يُعدّ سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المحاكم، إذ صدر قرار إدانة عن قاضية لم تكن قاضية فعليّة في تلك المرحلة. هذا الخلل شكّل تغييرًا جوهريًا في بنية القضاء، ونحن اليوم نقف أمام إدانة تُعامَل كأنها مكتملة، رغم أنها صدرت بصورة غير قانونية".

وأضاف جبارين: "طاقم الدفاع سيعالج هذه القضية تفصيليًا في الاستئناف، وسندحض قرار الإدانة جملةً وتفصيلًا، بدءًا من حقيقة أن الإدانة صدرت ممّن لا تملك صفة قضائية آنذاك، وصولًا إلى مضمون الملف نفسه".

خطيب: قناعة راسخة بعدالة القضية الفلسطينية

وقال الشيخ كمال خطيب: "أجدّد موقفي الذي أعلنته في أحداث عام 2021، والمتمثّل في رفضي القاطع للاعتداءات التي استهدفت المسجد الأقصى المبارك، وللدعوات المتكررة لاقتحامه خلال شهر رمضان من ذلك العام".

وأضاف الشيخ خطيب: "لقد مرّت أربع سنوات على هذه القضية، وهذه الفترة لم تزِدْني إلا اعتزازًا بموقفي، وقناعة بأن ما فعلته هو ما يفعله أي فلسطيني صادق مع انتمائه وهويته".

وأشار إلى أن "محاولات المحكمة والنيابة العامة التلويح بعقوبة السجن بهدف كسر إرادتي أو ثنيي عن موقفي، لن تجدي نفعًا، لأن القضية بالنسبة لي ليست موقفًا عابرًا، بل قناعة راسخة بعدالة القضية الفلسطينية، وإيمان بأن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين، ولا يملك أحد غيرهم حقًّا، ولو في ذرّة تراب منه".