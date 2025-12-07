اجتماع شعبي واسع في الجليل يدعو لتصعيد النضال الميداني والقانوني رفضًا لمصادرة الأراضي لشارع 6

اجتماع موسع في جديدة المكر يشدد على رفض مصادرة أراضٍ لتوسيع شارع 6، ويؤكد على توحيد النضال الشعبي والقانوني للتصدي للمخطط في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

شهدت قاعة المركز الجماهيري في جديدة المكر، مساء الأحد، اجتماعًا موسعًا شارك فيه رؤساء سلطات محلية من جديدة المكر، كفر ياسيف، أبو سنان، يركا وطمرة، إلى جانب ناشطين وأصحاب أراضٍ مهددة بالمصادرة لصالح مشروع توسيع شارع 6.

وأكد المتحدثون خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود في المسارات الشعبية والرسمية والقضائية، لمواجهة المخطط ومنع اقتطاع مساحات واسعة من الأراضي الخاصة، معتبرين المشروع تهديدًا مباشرًا لحقوق الأهالي في أراضيهم ومستقبل بلداتهم.

مشلب: "نجاحات الماضي تحفّزنا… ونطالب بأرض مقابل أرض"

أكد رئيس المجلس المحلي في أبو سنان، سيف مشلب، في كلمته أمام الحضور، أنّ التجارب السابقة في النضالات الشعبية المشتركة أثبتت قدرتها على تحقيق إنجازات.

وقال: "كانت لنا نجاحات كثيرة في الماضي عندما كنّا يدًا واحدة، مواطنين وسلطات محلية. قبل أيام فقط أنهينا نضالًا استمر 12 عامًا ضد خط مياه الصرف الصحي ‘تيفل‘ الذي كان يفترض أن يمر في أبو سنان، وقد أوقفناه تمامًا".

وأضاف: "لدينا اليوم فرصة كبيرة لننجح في معركة الأرض مقابل الأرض، لكن ذلك يتطلب مظاهرات واسعة وكبيرة حتى يشعر المسؤولون بحجم الألم والضرر الواقع على الناس. البداية يجب أن تكون من المفارق القريبة، ثم نوسع النشاطات نحو المكاتب الحكومية في القدس وغيرها. هذه معركة فوق السياسة، وكلنا متضررون، ولا نطالب بأكثر من التعويض الصحيح… الأرض مقابل الأرض".

قال المحامي معين عرموش، عضو بلدية طمرة واللجنة الشعبية ولجنة أصحاب الأراضي في طمرة، لـ"عرب 48": "الوقت يداهمنا. شركة ‘عابر إسرائيل’ بدأت بمصادرة الأراضي، وغدًا قد تستكمل ذلك. لا يعقل أن نبقى متفرجين. علينا النزول إلى الشوارع وتنظيم نضال يليق بحجم الحدث، فهم يأخذون أرضنا بلا… pic.twitter.com/SZLoaLQdue — موقع عرب 48 (@arab48website) December 7, 2025

عرموش: "لا يمكن البقاء مكتوفي الأيدي… يجب النزول إلى الشارع"

قال المحامي معين عرموش، عضو بلدية طمرة واللجنة الشعبية ولجنة أصحاب الأراضي في طمرة، لـ"عرب 48": "الوقت يداهمنا. شركة ‘عابر إسرائيل’ بدأت بمصادرة الأراضي، وغدًا قد تستكمل ذلك. لا يعقل أن نبقى متفرجين. علينا النزول إلى الشوارع وتنظيم نضال يليق بحجم الحدث، فهم يأخذون أرضنا بلا مقابل".

وأضاف: "أصحاب الأراضي يجب أن يتنظموا بشكل يُشعر السلطة أننا قوة حقيقية، لا مجرد ثلاثة أشخاص يمثلوننا. نريد آلافًا في الشوارع، ولا يمكن القبول بإغراء البعض ببضع قروش. هذه الأرض لا تُثمّن".

وشدّد على ضرورة تعويض كامل يشمل الخسائر الناتجة عن وضع اليد، قائلًا: "لا يمكن أن تبقى الأرض بيد الشركات لسنوات ثم يُقال للمالك تعال لنتفاوض. يجب تسليم الأرض البديلة قبل المصادرة".

كيّال من جديدة المكر: "نضالنا لم يعد فرديًا… والرؤساء اليوم معنا"

قال إحسان كيّال، صاحب أرض مهددة بالمصادرة وعضو اللجنة الشعبية في جديدة المكر، لـ"عرب 48": "أملك 54 دونمًا في السهل الغربي للمكر، وهي ضمن الأراضي المقرر مصادرتها كليًا. حاولت الجهات المنفذة وضع سياج، لكننا منعناها مرارًا. عملنا حتى الآن كان فرديًا".

المحامي إحسان كيّال من الجديدة المكر: "نضالنا لم يعد فرديًا… والرؤساء اليوم معنا"



قال إحسان كيّال، صاحب أرض مهددة بالمصادرة وعضو اللجنة الشعبية في الجديدة المكر، لـ"عرب 48": "أملك 54 دونمًا في السهل الغربي للمكر، وهي ضمن الأراضي المقرر مصادرتها كليًا. حاولت الجهات المنفذة وضع… pic.twitter.com/VMuQXunXbM — موقع عرب 48 (@arab48website) December 7, 2025

وأضاف: "اليوم هناك تجاوب أكبر من رؤساء المجالس: أبو سنان، كفر ياسيف، جديدة المكر، طمرة، وهو أمر مهم. نحن في مسارين: مسار قضائي قدمنا فيه التماسًا للمحكمة العليا بشأن التعويض، ومسار جماهيري علينا تصعيده بالتعاون مع رؤساء المجالس وأعضاء الكنيست".

أبو ريش من يركا: "لسنا ضد شارع 6… ولكن ليس على حسابنا"

قال الشيخ صالح أبو ريش لـ"عرب 48": "أهم عنصر في أي نضال هو الوحدة. دون وحدة لن نحقق شيئًا. يجب أن تكون هذه الوحدة دائمة وليست مرحلية".

وتابع: "نحن لسنا ضد شارع 6، بل معه، ولكن ليس على حساب المواطنين الذين ورثوا هذه الأراضي ودفعوا ثمنها. إذا كانت الدولة تملك 95% من أراضيها، فلماذا تصادر ما تبقى للمواطن؟ نريد أرضًا مقابل أرض".

الشيخ صالح أبو ريش من يركا: "لسنا ضد شارع 6… ولكن ليس على حسابنا"



قال الشيخ صالح أبو ريش لـ"عرب 48": "أهم عنصر في أي نضال هو الوحدة. دون وحدة لن نحقق شيئًا. يجب أن تكون هذه الوحدة دائمة وليست مرحلية". وتابع: "نحن لسنا ضد شارع 6، بل معه، ولكن ليس على حساب المواطنين الذين ورثوا… pic.twitter.com/UosP3flw3q — موقع عرب 48 (@arab48website) December 7, 2025

وأضاف: "أنا واثق 100% أن الناس ستقف وتدافع عن أراضيها. بعد عقود من المصادرات لم يعد هناك ما يمكن التفريط به".

ميعاري: "المعركة شعبية ووطنية… وسنمد أيدينا للجميع"

قال عضو المجلس المحلي مروان ميعاري لـ"عرب 48": "اجتماع اليوم يهدف لتوحيد الكلمة ضد المصادرة. نحن نرفض التعويضات المالية لأنها بسيطة جدًا، ونطالب بأرض مقابل أرض".

عضو المجلس المحلي الجديدة المكر مروان معاري: "المعركة شعبية ووطنية… وسنمد أيدينا للجميع"



قال عضو المجلس المحلي مروان ميعاري لـ"عرب 48": "اجتماع اليوم يهدف لتوحيد الكلمة ضد المصادرة. نحن نرفض التعويضات المالية لأنها بسيطة جدًا، ونطالب بأرض مقابل أرض". pic.twitter.com/7HStfFuKU6 — موقع عرب 48 (@arab48website) December 7, 2025

وأضاف: "المعركة تحتاج إلى نفس طويل، وتحتاج إلى دعم المؤسسات الرسمية، مظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية. نحن في المجلس نمد أيدينا للجميع، رجال دين، لجان شعبية، أصحاب أراضٍ وغيرهم لنتوحد".

نحاس: "جاهزون لتصعيد النضال أمام المكاتب الحكومية"

قال المحامي إميل نحاس لـ"عرب 48": "هذا اجتماع مهم يجمع رؤساء المجالس المحلية المتضررة. دعونا منذ البداية إلى توحيد موقفهم، واليوم نلمس الاستجابة".

المحامي إيميل نحاس: "جاهزون لتصعيد النضال أمام المكاتب الحكومية"



قال المحامي إيميل نحاس لـ"عرب 48": "هذا اجتماع مهم يجمع رؤساء المجالس المحلية المتضررة. دعونا منذ البداية إلى توحيد موقفهم، واليوم نلمس الاستجابة". pic.twitter.com/qkXXIu8WyD — موقع عرب 48 (@arab48website) December 7, 2025

وأضاف: "نأمل أن تخرج اليوم قرارات واضحة لتصعيد النضال وإقامة مظاهرات أمام مكاتب الحكومة، خصوصًا مكتب رئيس الحكومة، تحت غطاء السلطات المحلية".

مُلا: "نرفض أي تعويض مالي… مطلبنا الوحيد أرض مقابل أرض"

قال رئيس مجلس يركا سلمان ملا: "نحن في مسارين: مسار تفاوضي ومسار نضال ميداني. أرسلنا باسم القرى والمدن رسالة رسمية نطالب فيها بتعويض واحد لا غير: أرض مقابل أرض. لم نطلب أسعارًا ولا مبالغ".

وأضاف: "ليست لدينا أي معارضة لشارع 6، لكن لا يمكن أن يكون على حساب من ورث أرضه. نقترح تشكيل لجنة شعبية وسياسية تضم أعضاء كنيست ورؤساء المجالس لنقود نضالًا موحدًا. نحن ملتزمون لأهلنا في كل القرى المتضررة".

شحادة: "المعركة وطنية… وسنصعّد الميدان"

قال رئيس مجلس كفر ياسيف عصام شحادة لـ"عرب 48": "هذه قضية وطنية، لا قضية محلية فقط. قوتنا بوحدتنا، ومن خلالها سنصل إلى نتائج. أمامنا مسارات ميدانية وقضائية وتشاورية، وسنختار الأنسب".

وأكد: "سندعو أعضاء الكنيست العرب لاجتماع عاجل، وسنرتب خطوات احتجاجية أمام مكاتب الحكومة. نحن جاهزون لرص الصفوف وخوض هذه المعركة حتى النهاية".