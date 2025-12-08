إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في الرملة

رجل يصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار أمام متجر في الرملة مساء الإثنين، والشرطة ترجّح خلفية جنائية مرتبطة بمحاولة سطو. وتأتي الجريمة في ظل ارتفاع حصيلة قتلى العنف في المجتمع العربي إلى 239 منذ مطلع العام.

أصيب رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة، مساء الإثنين، من جراء تعرضه لإطلاق نار في جريمة وقعت بمدينة الرملة، في ظل تصاعد العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي.

ووقعت الجريمة أمام محل تجاري في شارع "بار يوحاي" في الرملة، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى "أساف هروفيه" وهو شبه فاقد للوعي إثر إصابات نافذة.

وذكر الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان أن "المصاب كان بوعي غير مستقر ويعاني إصابات حادة. قدّمنا له علاجًا منقذًا للحياة ونقلناه بسيارة العلاج المكثّف إلى المستشفى، وكان وضعه في الطريق مستقرًا نسبيًا".

وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في ملابسات إطلاق النار، مرجّحة أن الخلفية جنائية وأن الحديث يدور عن صاحب محل من سكان المدينة. وذكرت أن المؤشرات الأولية تفيد بأن إطلاق النار وقع خلال محاولة سطو.

ووصلت قوات الشرطة إلى المكان، فأغلقت موقع الجريمة، وبدأت بجمع الأدلة وإجراء عمليات بحث عن المشتبه بهم، دون الإعلان عن اعتقال أي من الضالعين في الجريمة.

وتأتي هذه الجريمة فيما تتواصل موجة العنف والجريمة المنظمة داخل البلدات العربية في ظل تواطؤ الجهات الرسمية وتقاعسها عن مكافحة الجريمة، إذ أُعلن الأحد عن وفاة الشاب أيوب المصالحة (20 عامًا) متأثرًا بطعنات تعرّض لها في شقيب السلام.

وارتفع عدد الضحايا العرب منذ مطلع 2025 إلى 239 قتيلاً، بينهم 23 امرأة و8 قاصرين، فيما قُتل 202 بالرصاص، و12 آخرون بنيران الشرطة. وتشير المعطيات إلى ارتفاع يتجاوز 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.