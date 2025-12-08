إضراب في مدرسة بيافا احتجاجًا على اعتقال المدير بشبهة "التحرش الجنسي بطلاب"

أعلنت لجنة أولياء الأمور في مدرسة بيافا، اليوم الإثنين، الإضراب الشامل، احتجاجًا على اعتقال مدير المدرسة بشبهة التحرش، مؤكدة دعمها الكامل له، ومعربة عن رفضها لطريقة التعامل مع القضية قبل انتهاء التحقيقات.

وأكدت اللجنة في بيانها أن "الاعتقال تم دون وجود أدلة واضحة تثبت الاتهامات"، معربة عن دعمها الكامل للمدير ورفضها لطريقة التعامل مع القضية، التي اعتبرتها "مسيئة لكرامة المعلم وقد تضر بسمعته قبل انتهاء التحقيق".

من جانبها، أوضحت الشرطة أنها اعتقلت "مسؤولا كبيرا في إدارة مدرسة بيافا"، وأن التحقيق يُدار في وحدة مكافحة الجريمة التابعة لمديرية "أيالون".

وقررت محكمة الصلح في تل أبيب، مساء أمس الأحد، إحالة المشتبه إلى الحبس المنزلي لمدة 15 يوما بشروط مقيّدة، مع حظر نشر اسمه أو أي تفاصيل قد تؤدي إلى التعرف على الضحايا.