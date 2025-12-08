عاصفة "بيرون" تقترب من البلاد وتحذيرات من أضرار محتملة

تتجه العاصفة "بيرون" نحو البلاد، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة ورياح قوية تبدأ من الأربعاء حتى الجمعة، وتحذيرات من سيول وفيضانات محتملة وأضرار في البنى التحتية.

تتجه العاصفة المُتوسّطية "بيرون"، التي ضربت اليونان مؤخرًا، نحو البلاد، إذ يُتوقّع أن يبدأ تأثيرها من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة.

وتُشير تقديرات الأرصاد الجوية إلى هطولات مطرية غزيرة تتراوح بين 100 و150 ملم، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وهبّات رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 80 كلم/س، وسط تحذيرات من أضرار محتملة بالأشجار والبُنى التحتية.

وتُحذّر الجهات المختصة من احتمال مرتفع لحدوث سيول وفيضانات في المدن الساحلية والسهول نتيجة تراكم المياه خلال فترة زمنية قصيرة، إضافة إلى خطر الفيضانات المفاجئة في الأودية الصحراوية والبحر الميت، ووادي عربة، خاصة في المناطق المعروفة بتدفّق سريع للمياه خلال العواصف الشديدة.

وتأتي العاصفة ضمن مشروع دولي لإطلاق أسماء موحّدة على الظواهر الجوية الكبرى، في إطار مبادرة للأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز وعي الجمهور بالأحداث المناخية المتطرفة. وتشارك إسرائيل في هذا المشروع إلى جانب اليونان وقبرص، وقد اعتُمد اسم "بيرون" كما أُطلق عليها في اليونان.

وفي أثينا ومدن يونانية أخرى، تسببت "بيرون" خلال الأيام الماضية بأضرار واسعة شملت غمر شوارع رئيسية بالمياه وتعطّل البُنى التحتية في عدة مناطق، فيما أشارت التقارير إلى أن بعض الطرق باتت غير صالحة للاستخدام، وأن السلطات ستضطر إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لترميم الشبكات المتضرّرة.

وتتابع السلطات المحلية في البلاد تطوّرات العاصفة عن كثب، داعيةً المواطنين إلى اتخاذ إجراءات وقائية، لا سيما في المناطق المنخفضة، والاستعداد لاحتمال اضطرابات في حركة السير والبُنى التحتية خلال ذروة الأحوال الجوية المتوقعة يوم الخميس المقبل.