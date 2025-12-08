عرعرة: هدم منزلين ذاتيًّا بعد قرار قضائيّ بذريعة البناء بدون ترخيص

بنى سيف منزلين في عرعرة لأبنائه قبل عدة سنوات، فيما أصدرت المحكمة قبل عدة أيام، أمرا يقضي بهدم المنزلين، فيما قام بهدمها لتجنُّب الغرامات المالية الباهظة.

هدم المواطن مروان سيف من عرعرة، اليوم الإثنين، منزلين قيد الانشاء في منطقة السهل في البلدة، وذلك في أعقاب صدور أمر قضائيّ يقضي بهدمهما، بذريعة البناء من دون ترخيص.

وبنى سيف منزلين في عرعرة لأبنائه قبل عدة سنوات، فيما أصدرت المحكمة قبل عدة أيام، أمرا يقضي بهدم المنزلين.

مواطن من عرعرة يُجبر على هدم منزلين ذاتيًّا بعد قرار قضائيّ بذريعة البناء بدون ترخيص.



للتفاصيل: https://t.co/uu5G6coZLh pic.twitter.com/z4gws9fet4 — موقع عرب 48 (@arab48website) December 8, 2025

واضطرّ سيف إلى هدم المنزلين ذاتيًّا، مساء الإثنين، لتجنُّب دفع الغرامات المالية الباهظة، بالإضافة إلى دفع ما تُكلّفه آليات الهدم، خلال عملها.

جانب من عملية هدم المنزلين ذاتيا في عرعرة، بعد قرار قضائي أجبر صاحبهما على ذلك.



للتفاصيل: https://t.co/uu5G6coZLh pic.twitter.com/mkivgiBX93 — موقع عرب 48 (@arab48website) December 8, 2025

وتشهد بلدة عرعرة، ارتفاعا حادًّافي وتيرة الهدم الذاتيّ، اذ هُدم أكثر من 6 منازل منذ مطلع العام الجاري، بشكل ذاتيّ.

يأتي ذلك فيما هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح الإثنين، منزلا في الحيّ الغربي بمدينة عرابة البطوف، بحماية مشددة من قوات الشرطة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وتواصل السلطات الإسرائيلية تنفيذ عمليات هدم لمنازل ومحال تجارية وورش صناعية في مختلف البلدات العربية، بذريعة البناء دون ترخيص، كما حصل مؤخرًا في رهط، وطوبا الزنغرية،و جديدة المكر، ويركا، والزرازير، وعكا، والناصرة، وأم الفحم، وشفاعمرو، وسخنين، وعين ماهل، ويافا، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، واللد، وحرفيش، وكفر قرع، وعدد من القرى العربية في النقب، وسط تنديد شعبي باعتبارها سياسة ممنهجة لتضييق الخناق على المواطنين العرب.